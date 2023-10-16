"قومي السينما" ينظم احتفالية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر في أوبرا الإسكندرية

في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى مرور ٥٠ عامًا على ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، يقيم المركز القومي للسينما احتفالية كبرى بالتعاون مع دار الأوبرا بالإسكندرية.

تفاصيل الاحتفالية

وصرح الكاتب والناقد مجدي الشحرى، المشرف على نوادي السينما بالمركز القومي للسينما، بأن الاحتفالية ستقام يوم الخميس القادم الموافق ١٩ أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتتضمن الاحتفالية عرض كلًا من فيلم "صائد الدبابات" للمخرج خيري بشارة، فيلم "أبطال من مصر" للمخرج أحمد راشد، فيلم "رجال خلف المقاتلين" للمخرج محمد قناوي.

وعقب عرض الأفلام، ستقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر، وسيتم خلالها مناقشة الأفلام مع الجمهور.

القومي للسينما يحتفل يذكرى حرب اكتوبر بنادي السينما المستقلة

وأقام المركز القومي للسينما مساء السبت احتفالًا بذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة وذلك ضمن فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وتضمنت الاحتفالية عرض كلًا من فيلم "تحية لمقاتل مصري" إخراج "صلاح التهامي" قبل فيلم "١٠٠ درجة" للمخرجة "أسماء يعقوب" وفيلم "عودة" للمخرج "مصطفى غلاب" وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي.

وشارك في الاحتفالية اللواء أركان حرب محمد عبد القادر من أبطال حرب أكتوبر حيث تناول ذكرياته والدور البطولي للجيش المصري في حرب أكتوبر.

جاء ذلك بحضور عدد من السينمائيين والإعلاميين ومن ضمنهم الإعلامي محمود عبود والإعلامية مروة عمارة والفنان فادي صبري والمخرج مازن لطفي والكاتبة الصحفية مروة السروي.

يذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة يقامه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، ويشرف على نوادي السينما بالمركز القومي للسينما الناقد والكاتب مجدي الشحري، وجدير بالذكر أن جميع فعاليات المركز القومي للسينما تقام بالمجان.