الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نادر عباسي رئيسًا للجنة العليا بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

نادر عباسي
نادر عباسي

أعلن الفنان والمخرج مازن الغرباوي، رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عن اختيار رئيس اللجنة العليا للمهرجان بدورته الثامنة، حيث وقع الاختيار على المايسترو نادر عباسي.

txt

كيف تنبأ صلاح عبدالله بعودة بهاء الدين محمد من الاعتزال؟

txt

أحدها حقق 1200 جنيه.. 4 أفلام مهددة بالسحب من قاعات السينما

txt

آخرهم "عفروتو".. فنانون يلغون حفلاتهم تضامنًا مع فلسطين

txt

مسابقة "إبداعات عميد الأدب العربى" بمركز الثقافة السينمائية

txt

تضامنًا مع فلسطين.. إلغاء حفل عفروتو فى مباراة مصر والجزائر

txt

الليلة.. محمد ثروت ونجله ضيفا الإعلامية منى الشاذلى على قناة ON

txt

فراس سعيد: لم أقرأ كتاب مصطفى محمود وأراهن على حكاية "روحى فيك"

txt

الآن.. قائمة الأفلام الجديدة فى دور العرض خلال الفترة المقبلة

txt

المطرب محمد ثروت يدعم فلسطين بأغنية القدس عربية.. اعرف تفاصيلها

txt

أحمد مكي يستعد للموسم الثامن من "الكبير أوي" رمضان 2024

وقال رئيس المهرجان : "وقع الاختيار على المايسترو العالمي نادر عباسي ليكون رئيس اللجنة العليا للمهرجان لمدة ثلاث سنوات قادمة، 2023, 2024, 2025, بداية من الدورة الثامنة، حتى الدورة العاشرة، وذلك ضمن خطة التطوير التي بدأنا تنفيذها لفتح افاق جديدة للعمل المسرحي الاستعراضي الغنائي، وأيضا ضمن خطة التوسع داخل المهرجان لإقامة فعاليات موسيقية مصاحبة وموازية لفعاليات المهرجان في الدورات المقبلة".

يقوم نادر عباسى فى قيادته للأوركسترا بتوظيف خبراته الفنية السابقة في مجالات التأليف الموسيقى والعزف ‏والغناء.

من هو نادر عباسي؟ 

من الجدير بالذكر أن المايسترو العالمي نادر عباسي درس المسرح في "چينيف" بسويسرا، وتخرج من معهد "الكونسرفتوار" عام 1985 بعد حصوله علي البكالوريوس في آلة الفاجوط، ثم حصل علي بكالوريوس في التأليف الموسيقي عام 1986, وتخرج من الأكاديمية العالمية للتعبير الموسيقي في فرنسا عام 1999، وفى يوليو 2001، تولى منصب المدير الفنى والموسيقى لمؤسسة كتارا للثقافة، بالدوحة - قطر. ‏‎ ‎ منذ عام 2009 إلى 2011، كان أول مديرا موسيقيا وقائدا أساسيا لأوركسترا قطر الفلهارمونى حديث الإنشاء، ‏الذي يتكون من مائة و واحد عازف محترف من كل أنحاء العالم. ثم استمر تعاونه مع أوركسترا قطر ‏الفلهارمونى بصفة منتظمة كقائد ضيف.

نادر عباسي مهرجان المايسترو مازن الغرباوي شرم الشيخ المسرح

مواد متعلقة

كيف تنبأ صلاح عبدالله بعودة بهاء الدين محمد من الاعتزال؟

أحدها حقق 1200 جنيه.. 4 أفلام مهددة بالسحب من قاعات السينما

آخرهم "عفروتو".. فنانون يلغون حفلاتهم تضامنًا مع فلسطين

مسابقة "إبداعات عميد الأدب العربى" بمركز الثقافة السينمائية

تضامنًا مع فلسطين.. إلغاء حفل عفروتو فى مباراة مصر والجزائر

الليلة.. محمد ثروت ونجله ضيفا الإعلامية منى الشاذلى على قناة ON

فراس سعيد: لم أقرأ كتاب مصطفى محمود وأراهن على حكاية "روحى فيك"

الآن.. قائمة الأفلام الجديدة فى دور العرض خلال الفترة المقبلة

الأكثر قراءة

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء قرار إخلاء شمال قطاع غزة من سكانه

غلق باب تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية غدًا

"الصحة العالمية": مستشفيات غزة وصلت إلى نقطة الانهيار

متحدث بلدية غزة: الاحتلال يستخدم البراميل المتفجرة فى تدمير الأحياء السكنية

خلال تغطية اشتباكات القدس.. قوات الاحتلال تعتدى على طاقم قناة "القاهرة الإخبارية"

لقطات حية من مظاهرات بعض العواصم العربية والعالمية لدعم الشعب الفلسطينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

مدحت بشاى

لعبة أمم على حدودنا الأبية

عبد الرحيم طايع

حتى يكون موقفنا كموقف الرئيس

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصرى!

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم نساء وأطفال.. استشهاد 100 فلسطينى فى غزة اليوم

جيش الاحتلال يدعو أهالى غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا

رئيستا المفوضية والبرلمان الأوروبى تتوجهان إلى إسرائيل.. اليوم