نادر عباسي رئيسًا للجنة العليا بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

أعلن الفنان والمخرج مازن الغرباوي، رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عن اختيار رئيس اللجنة العليا للمهرجان بدورته الثامنة، حيث وقع الاختيار على المايسترو نادر عباسي.

وقال رئيس المهرجان : "وقع الاختيار على المايسترو العالمي نادر عباسي ليكون رئيس اللجنة العليا للمهرجان لمدة ثلاث سنوات قادمة، 2023, 2024, 2025, بداية من الدورة الثامنة، حتى الدورة العاشرة، وذلك ضمن خطة التطوير التي بدأنا تنفيذها لفتح افاق جديدة للعمل المسرحي الاستعراضي الغنائي، وأيضا ضمن خطة التوسع داخل المهرجان لإقامة فعاليات موسيقية مصاحبة وموازية لفعاليات المهرجان في الدورات المقبلة".

يقوم نادر عباسى فى قيادته للأوركسترا بتوظيف خبراته الفنية السابقة في مجالات التأليف الموسيقى والعزف ‏والغناء.

من هو نادر عباسي؟

من الجدير بالذكر أن المايسترو العالمي نادر عباسي درس المسرح في "چينيف" بسويسرا، وتخرج من معهد "الكونسرفتوار" عام 1985 بعد حصوله علي البكالوريوس في آلة الفاجوط، ثم حصل علي بكالوريوس في التأليف الموسيقي عام 1986, وتخرج من الأكاديمية العالمية للتعبير الموسيقي في فرنسا عام 1999، وفى يوليو 2001، تولى منصب المدير الفنى والموسيقى لمؤسسة كتارا للثقافة، بالدوحة - قطر. ‏‎ ‎ منذ عام 2009 إلى 2011، كان أول مديرا موسيقيا وقائدا أساسيا لأوركسترا قطر الفلهارمونى حديث الإنشاء، ‏الذي يتكون من مائة و واحد عازف محترف من كل أنحاء العالم. ثم استمر تعاونه مع أوركسترا قطر ‏الفلهارمونى بصفة منتظمة كقائد ضيف.