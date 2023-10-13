تضامنًا مع فلسطين.. إلغاء حفل عفروتو فى مباراة مصر والجزائر

أعلن مطرب الراب عفروتو، إلغاء حفله الغنائي الذي كان من المنتظر إقامته على هامش مباراة مصر والجزائر الودية، التي تقام الإثنين المقبل، في الإمارات.

عفروتو بعيد عن مباراة مصر والجزائر بسبب أحداث فلسطين

وأكد عفروتو، عبر ستوري حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أنه تم إلغاء حفله في مباراة مصر والجزائر يوم 16 من شهر أكتوبر الجاري، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

يذكر أن هناك عددًا كبيرًا من الفنانين حرصوا على إلغاء حفلاتهم الغنائية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني منهم الفنان تامر عاشور.

تفاصيل ألبوم عفروتو الجديد

وعلى جانب آخر، يعد ألبوم بلاد، آخر أعمال عفروتو، وضم 5 أغنيات منها: مطلوب دبلة بالتعاون مع زياد ظاظا، ألترا أتاك بالتعاون مع مروان موسى، كما طرح فيديو كليب خاصًا بأغنيته اسكت خالص.

ويُشار إلى أن عفروتو أعلن مؤخرًا استعداده لطرح أغنية جديدة الفترة المقبلة، وذلك بعد تعرضه لقطع في الأحبال الصوتية مؤخرًا، إذ نشر مقطع فيديو من أغنيته الجديدة، عبر حسابه بموقع إنستجرام، وعلق: تقدروا تخمنوا جاينلكم بإيه؟.

وسبق وأعلن مجلس الوزراء الكويتي إلغاء حفل المطربين تامر عاشور وبهاء سلطان، ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، جراء ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي، وحدادًا على أرواح الشهداء الأبرار.

وكان عبدالعزيز الزيدي، رئيس مهرجان ليلة عمر، أعلن في وقت سابق أن الكويت سوف يستضيف حفلا للفنانين تامر عاشور وبهاء سلطان، وذلك ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر الغنائي يوم الجمعة 13 أكتوبر.

كان قد أعلن مطرب الراب عفروتو، منذ عدة شهور عن تعرضه لقطع في الأحبال الصوتية، مطالبًا من جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتب عفروتو، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام: الحمد لله على كل شيء، جالي قطع في الحنجرة ولازم أفضل على الأقل 10 أيام دون كلام نهائيًا كلام يكون عند الضرورة بس ولازم ألتزم العلاج دعواتكم بالشفاء العاجل.