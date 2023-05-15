الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مروان موسى وعفروتو في الجولة الثالثة.. 5 أغنيات جديدة لفريق "رقص مال"

شهر مال
شهر مال

اختار فريق رقص مال للموسيقى أغنية "ما كانش قصدي" لمطرب الراب كريم إنزو، لافتتاح الجولة الثالثة من إصدارات "شهر مال" التي تنتهي في نهاية مايو الحالي.

كان فريق "رقص مال"  قد أطلق مع الأسبوع الأول من شهر مايو، مشروعا فنيا جديد تحت اسم "شهر مال"، حيث يشارك نجوم الفريق مروان موسى، عفروتو، كريم الضبع، كريم إنزو ويونيو في 25 "تراك" جديد بأشكال موسيقية مختلفة. 

كانت بداية طرح أغاني مشروع "شهر مال" يوم 5/5 في الخامسة مساء، وضمت أغاني: "أفريقيا وأمريكا" لمروان موسى، "لاسعين" لعفروتو، "سايق سوق" لكريم الضبع، "خواجاية" لكريم إنزو، و "جريزمان" ليونيو. 

ثم افتتح مروان موسى الجولة الثانية من "شهر مال" الذي بدأ يوم 11 مايو، بأغنيته "روك ستار" بمشاركة الرابر "أرسينك"، و تلاه كريم إنزو بأغنية " نيكول سابا"، ثم طرح كريم الضبع " أبو جالوم" يوم 12 مايو، وعفروتو "ألترا أتاك" يوم 13 بمشاركة مروان موسى، وانتهت الجولة بأغنية "كاميكازي" للمطرب يونيو. 

وشهدت الجولتان الأولى والثانية أكثر من مفاجأة فنية، منها تجربة الإيقاع واللحن في "أفريقيا وأمريكا" لمروان موسى، الذي عاد وقدم أيضا عملا تجريبيا مع أرسينيك، شهد إعادة بناء لفكرة الأغنية المشتركة، التي بدأت هذه المرة من المذهب، الكوروس، بطريقة غير مألوفة. 

ويقترب كريم الضبع بألبومه في هذا المشروع من الأجواء الشرقية مع الاحتفاظ بطابعه المميز في الراب، بينما يضيف عفروتو المزيد إلى بصمته المعرفة، التي تتميز بالإيقاع الحيوي والأداء الصوتي الأصيل.

وتعد فرقة رقص مال واحدة من أهم الفرق في عالم الراب، وتتكون من 5 أعضاء وهم، مروان موسى، عفروتو، كريم إنزو، يونيو، كريم الضبع، وكانت بداية إعلانهم للجمهور في يونيو 2022 بحفل جماهيري باستاد الهوكي استمر لأكثر من 5 ساعات تحت عنوان "الموسم الأول".

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