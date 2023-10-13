الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسابقة "إبداعات عميد الأدب العربى" بمركز الثقافة السينمائية

طه حسين
طه حسين

ينظم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، مسابقة أدبية تحت عنوان "إبداعات عميد الأدب العربي  طه حسين" بمناسبة مرور ٥٠ عاما على رحيله.

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تفاصيل مسابقة طه حسين

يأتي ذلك بمشاركة ادارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بقيادة الدكتور عز الرجال فاروق، وتشمل المسابقة فرعين أولهما تقديم ورقة بحثية متضمنة السيرة الذاتية لعميد الأدب العربي طه حسين، وثانيهما ملخص لإحدى مؤلفات الأديب الراحل، فيما لا يزيد علي ٣ صفحات، الفئة المستهدفة من المشاركين أعمار ١٤ - ١٧سنة، ومن المقرر أن تقدم الأعمال باليد  في موعد أقصاه ٢٠ أكتوبر، يتم تقييم الأعمال بواسطة لجنة مشكلة وتعلن النتائج وأسماء الفائزين في موعد أقصاه ٢٥ أكتوبر.

وتقدم الأعمال في حافظة بلاستيكية مدون عليها الأسم والسن والإدارة التعليمية، تسلم الجوائز والشهادات في احتفالية خاصة بمركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف في ٢٩ أكتوبر، وتقام المسابقة تحت إشراف الكاتبة أمل عبدالمجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف.

القومي للسينما يحتفل يذكرى حرب أكتوبر السبت المقبل

ويقيم المركز القومي للسينما فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة احتفالاً بذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة، وذلك يوم السبت الموافق ١٤ أكتوبر في تمام الساعة ٥ مساء بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وتتضمن الاحتفالية عرض كلاً من فيلم "تحية لمقاتل مصرى" إخراج "صلاح التهامي"، فيلم "١٠٠ درجة" للمخرجة "أسماء يعقوب"، وفيلم "عودة" للمخرج "مصطفى غلاب"، وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر.

وصرح الكاتب والناقد مجدي الشحري، المشرف على نوادي السينما بالمركز القومي للسينما، بأنه يشارك في الاحتفالية اللواء أركان حرب محمد عبدالقادر من أبطال حرب أكتوبر، ويتناول ذكرياته والدور البطولي للجيش المصري في حرب أكتوبر. 

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