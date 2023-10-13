الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

صالون مى مختار الثقافى يحتفى بذكرى رحيل طه حسين الخمسين.. اليوم

طه حسين
طه حسين

ذكري رحيل طه حسين الخمسين، محور لقاء جديد من لقاءات، صالون مي مختار الثقافي وصالون الفيشاوي، والذي يعقد في الواحدة من بعد ظهر اليوم الجمعة.

تفاصيل ذكرى رحيل طه حسين الخمسين

ويشارك في لقاء صالون مي مختار الثقافي، للاحتفاء بــ ذكرى رحيل طه حسين الخمسين، كل من الكتاب:  دكتورة زينب فرغلي أستاذ البلاغة والنقد الأدبي كلية دار العلوم جامعة المنيا، والناقد الدكتور محمود الضبع، أستاذ النقد الأدبي الحديث كلية الآداب جامعة قناة السويس والحائز على جائزة طه حسين في النقد الأدبي، والدكتور شريف صالح أستاذ اللغة العربية والنقد الأدبي والكاتب الصحفي، والكاتبة منى ماهرعضو اتحاد الكتاب ورئيس اللجنة الثقافية، ومي مختارالشاعرة والكاتبة.

بالإضافة إلى حضور نخبة من الكتاب والمثقفين من رواد صالون مي مختار الثقافي ومحبيه بمقهى الفيشاوي، ويدير اللقاء الكاتب دكتور زين عبد الهادي أستاذ علم المعلومات والمعرفة كلية الآداب جامعة حلوان.

ويتناول المشاركون في لقاء ذكري رحيل طه حسين الخمسين، قراءة في مذكرات سوزان طه حسين، والمعنونة بـ “معك”، والتي تروي فيها تجربتها الحياتية مع عميد الأدب العربي دكتور طه حسين، والصعوبات التي واجهتهما، وابنائهما وغير ذلك مما تعرض له الكتاب. 

طه حسين.. عصر من التنوير 

وتتزامن ذكرى رحيل طه حسين الخمسين، هذا العام مع اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر، فقد رحل العميد عقب أيام قليلة من نصر أكتوبر، تحديدا في 28 أكتوبر 1973، مخلفا وراءه عصرا من التنوير، والأفكار والكتابات التي أثرت المكتبة العربية؛ بل أطلقت الدعوات إلي إعمال العقل والتفكير النقدي، حيث يعد طه حسين، واحدا من أبرز القامات الفكرية العربية في القرن العشرين.

سوزان طه حسين

سوزان بريسو أو سوزان طه حسين، ولدت في العام 1895 ورحلت في العام 1989، تزوجت من طه حسين، في العام 1917، وكانت عيناه التي يري من خلالها، بحد تعبير طه حسين.

وسجلت سوزان طه حسين، حياتها مع عميد الأدب العربي، وصدر الكتاب باللغة الفرنسية لأول مرة عام 1979، ونشر في اللغة العربية بترجمة بدر الدين عرودكي في نفس العام 1979.

ذكري رحيل طه حسين الخمسين في صالون مي مختار الثقافي سوزان طه حسين عميد الأدب العربى طه حسين عصر من التنوير بدر الدين عرودكي

مواد متعلقة

عبد الرحمن شكرى.. رائد مدرسة الديوان شاعر وجدانى ذاتى

الأكثر قراءة

عاجل.. رئيستا المفوضية والبرلمان الأوروبى تتوجهان إلى إسرائيل.. اليوم

عاجل.. حماس تدعو للنفير العام فى القدس الشرقية والضفة الغربية.. اليوم

عاجل.. وزير الدفاع الأمريكى يزور إسرائيل ويجتمع بحكومة الاحتلال.. اليوم

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الجمعة 13-10-2023

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 13-10-2023

أول تعليق من فيتوريا على مجموعة منتخب مصر فى أمم أفريقيا 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصري !

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

عبدالوهاب داود

لماذا يكره "الإخوان" محمد صلاح؟!

جلال حمام

خلى السلاح صاحى.. عدونا غدَّار

محمد الراعي

4 مكاسب للمنتخب أمام زامبيا رغم خطايا فيتوريا

خالد حريب

كلمة الرئيس.. خارطة طريق لإنقاذ القضية الفلسطينية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مباحثات بين سامح شكرى ووزيرة خارجية اليابان حول التصعيد الفلسطينى الإسرائيلى

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل