الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أوركسترا القاهرة السيمفونى يعزف كلاسيكيات موسيقية بالأوبرا.. السبت

المايسترو الإيطالي
المايسترو الإيطالي چيوڤاني بومبيو

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني، حفلًا بقيادة المايسترو الإيطالي، چيوڤاني بومبيو، ومشاركة كل من عازفة البيانو نغماية صفوت، والمغنين السوبرانو داليا فاروق، التينور عمرو مدحت، والباص رضا الوكيل، مع كورال أكابيلا تدريب مايا چيڤينريا، وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت 14 أكتوبر على المسرح الكبير.

برنامج الحفل

يتضمن البرنامج مختارات من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية منها الكونشيرتو الثاني للبيانو والأوركسترا لـشوستاكوڤيتش، الأجراس لـراخمانينوف وافتتاحية إيزيس لأبوبكر خيرت.

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني استحدث سلسلة من الحفلات المتنوعة التى تلقي الضوء على مجموعة من أهم المؤلفات العالمية إلى جانب الأعمال المصرية فى القالب الكلاسيكى.

الأوبرا بكر خيرت بالأوبرا السيمفونيات اعظم السيمفونيات

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