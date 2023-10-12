الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"فوى فوى فوى" يتصدر إيرادات شباك التذاكر أمس الأربعاء

فوي
فوي

تتنافس مجموعة من الأفلام المعروضة حاليًا في السينمات، على صدار شباك التذاكر.

محمد فراج يحصد المركز الأول

واستطاع فيلم "فوي فوي فوي"، أن يحصد المركز الأول في ليلة الأربعاء، حيث حقق إيرادًا وصل إلى 279 ألف جنيه، ليحتل الصدارة.

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبدالعظيم، وحجاج عبدالعظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

وكانت لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في سباق الأوسكار كشفت عن ترشيحها فيلم "فوي فوي فوي" للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي بالأوسكار.

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وحل فيلم حسن المصري للفنان أحمد حاتم على المركز الثاني بإيراد وصل إلى 156 ألف جنيه في ليلة الأربعاء.

قصة فيلم حسن المصري عن مسئول حراسات خاصة، يسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.
ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بوعبود، مراد مكرم، فريـال يوسف، الفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي.

وجاء ثالثا فيلم وش في وش بإيراد وصل إلى 127 ألف جنيه.

فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت.

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