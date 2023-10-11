الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"على الزيرو" يتذيل القائمة.. بالأرقام إيرادات افلام دور العرض السينمائي

على الزيرو
على الزيرو

حققت أفلام السينما مجتمعة أمس الثلاثاء، 716.183 جنيها وسط تراجع ملحوظ لإيرادات عدد من الأفلام وخروجه من السباق.

إيرادات أفلام دور العرض السينمائي  

استطاع فيلم “فوي فوي فوي” تصدر إيرادات شباك التذاكر وحقق الفيلم مساء أمس الثلاثاء إيرادات بلغت 258.583 جنيه ويقوم ببطولته محمد فراج ونيللي كريم.

بينما حقق فيلم "حسن المصرى" إيرادات بلغت قيمتها 171.783 جنيه لياتى فى المركز الثانى.

ويندرج العمل ضمن نوعية أفلام الأكشن والتشويق، ويشارك في بطولته من بطولة أحمد حاتم ودياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، ولينا صوفيا، وتمت كتابة السيناريو بواسطة نورا لبيب وسمر طاهر، وإخراج سمير حبشي.

وجمع فيلم “وش في وش”، الذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي  إيرادات بلغت قيمتها 123.160 جنيه. 

وحقق فيلم العميل صفر لاكرم حسني واسماء ابو اليزيد وبيومي فؤاد  إيرادات بلغت قيمتها 115.630 جنيها.

بينما اكتفي فيلم بيت الروبي لكريم عبد العزيز بتحقيق إيرادات قدرت  ب 21.080 جنيه. 

كما حقق فيلم أولاد حريم كريم 16.987 جنيه والفيلم يقوم ببطولته كل من مصطفى قمر وعلا غانم وداليا البحيري وبسمة وبشرى وعمرو عبد الجليل وإخراج على إدريس وتأليف زينب عزيز. 

وحقق فيلم “مستر إكس” إيرادات بلغت 3814 جنيه، وهو العمل الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد.

تلاه فيلم “ دولارات دولارات ” محققا إيرادات بلغت أمس قيمتها 2752 جنيه، والفيلم يقوم ببطولته مجموعة من الفنانين ابرزهم بطل الفيلم نضال الشافعي وراندا البحيري ومنة نضال ومحمد عادل، أمينة، صلاح عبد الله، هالة فاخر. 

و حقق  فيلم “البعبع”، إيرادات بلغت 1665 جنيه، ويقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوى

وجاء في آخر القائمة فيلم “ع الزيرو” محققًا إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 729 جنيه، الفيلم بطولة محمد رمضان ونيللى كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوي، وشريف الدسوقي، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل

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