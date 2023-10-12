الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

فيلم "أنا وابن خالتى" لـ هنادى مهنا يدخل أعمال المونتاج استعدادًا لعرضه

هنادي مهنا
هنادي مهنا

قارب المخرج أحمد صالح من إنهاء أعمال مونتاج فيلمه الجديد "أنا وابن خالتي"، للنجمين بيومي فؤاد وسيد رجب، وذلك استعدادا لعرضه خلال إجازة منتصف العام الدراسي.

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أحداث فيلم أنا وابن خالتي

وعلم "الدستور" أن المخرج أحمد صالح كان يقوم بأعمال مونتاج الفيلم تزامنا مع أيام تصويره ليكون العمل جاهزا للعرض في أقرب وقت، وهو ما جعله يقترب من إنهاء أعمال المونتاج للفيلم الكوميدي، الذي يتناول قصة كوميدية حول شخصين أقارب من نفس عائلة الأم، في إطار من التشويق للأحداث التي تطالهما طوال الوقت.

أبطال فيلم أنا وابن خالتي

فيلم "أنا وابن خالتي" يشارك في بطولته بجانب بيومي فؤاد وسيد رجب، كل من ميمي جمال، هنادي مهنى، سارة عبدالرحمن، المطرب علي لوكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وهو من إنتاج «إينفينتى للإنتاج الفني» إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار عمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.

"أنا وابن خالتى" هو الفيلم السينمائي الأول لورشة «مصنع الحكايات» بعد تقديمها عددا من المسلسلات مثل «عنبر 6» بجزءيه، «قارئة الفنجان»، و«حكايات» بأجزائه الثلاثة «جروب العيلة» و«جروب الماميز» و«جروب الدفعة»، والأخير تم عرضه على قناتي «ON E»، و«ON دراما».

ويستعد الفنان بيومي فؤاد، خلال هذه الأيام، للمشاركة في فيلمين جديدين، فقد بدأ في تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم "الإسكندراني"، الذي يجسد خلاله دور تاجر سمك إسكندراني.

وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق، إلى جانب نخبة من النجوم، على رأسهم الفنان أحمد العوضي.

كما يجسد "بيومي" دور رجل بدوي ضمن أحداث فيلم "اللعب مع العيال" الذي يخوض بطولته الفنان محمد إمام، ومن المقرر عرضه خلال صيف 2024 المقبل.

انا وابن خالتي المخرج صالح بيومي فؤاد و سيد رجب منتصف العام الدراسي

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