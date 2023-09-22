تاجر سمك.. كواليس شخصية بيومى فؤاد فى "الإسكندرانى"

يستعد الفنان بيومي فؤاد، خلال هذه الأيام للمشاركة في فيلمين جديدين، فقد بدأ في تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم “الإسكندراني” والذي يجسد خلاله دور تاجر سمك إسكندراني.

وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق، إلى جانب نخبة من النجوم على رأسهم الفنان أحمد العوضي.

التعاقد على “اللعب مع العيال”

ويجسد “بيومي” دور رجل بدوي ضمن أحداث فيلم “اللعب مع العيال” الذي يخوض بطولته الفنان محمد إمام، ومن المقرر عرضه خلال صيف 2024 المقبل.

وتعاقد بيومي فؤاد رسميًا، على المشاركة في بطولة العمل، ليكون أحدث المنضمين لأسرة الفيلم، ويعكف المخرج مرقس عادل والجهة المنتجة وكل صناع العمل على ترشيح باقي الأبطال وإبرام التعاقدات معهم استعدادًا لانطلاق التصوير خلال شهر أكتوبر المقبل.

سحب “مندوب مبيعات” من السينمات

جدير بالذكر أنه تم رفع فيلم “مندوب مبيعات” للفنان بيومي فؤاد من دور العرض السينمائية، بسبب تدني إيراداته بشباك التذاكر، وتحقيقه 200 ألف جنيه مصري فقط خلال 10 أيام من طرحه.

وتدور أحداث الفيلم حول مشاكل زوجية تدفع بيومي وسيد للسفر وانتحال صفة مندوبي مبيعات فى شركة سعيد الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها للحصول على حبها والارتباط بها، فيكونان سببًا في تعقيد الأمر بينهما بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد.