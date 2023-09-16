بعد رفع "مندوب مبيعات" من السينما.. بيومي فؤاد أحدث المنضمين لفيلم "جوري"

يواصل صناع فيلم “جوري” الذي تخوض بطولته الفنانة هيفاء وهبي التحضير للعمل على قدم وساق، استعدادًا لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة.

وتعاقد الفنان بيومي فؤاد مؤخرًا بشكل رسمي على المشاركة في بطولة العمل، ليكون أحدث المنضمين لأسرة الفيلم، ويعكف المخرج مرقس عادل والجهة المنتجة وكل صناع العمل على ترشيح باقي الأبطال وإبرام التعاقدات معهم استعدادًا لانطلاق التصوير خلال شهر أكتوبر المقبل.

يذكر أن فيلم “مندوب مبيعات” للفنان بيومي فؤاد من دور العرض السينمائي، بسبب تدني إيراداته بشباك التذاكر، وتحقيقه 200 ألف جنيه مصري فقط خلال 10 أيام من طرحه.

وتدور أحداث الفيلم حول مشاكل زوجية تدفع بيومي وسيد للسفر وانتحال صفة عاملي مندوبي مبيعات فى شركة سعيد الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها للحصول على حبها والارتباط بها، فيكونا سببا في تعقيد الأمر بينهما بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد.

وشارك بيومي فؤاد في بطولة فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، فيدرا، إسماعيل فرغلي، الممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، أيمن الشيوي، أيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

كما عرض لبيومي فؤاد في السينمات فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.