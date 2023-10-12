الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المطرب محمد ثروت يدعم فلسطين بأغنية القدس عربية.. اعرف تفاصيلها

المطرب محمد ثروت
المطرب محمد ثروت

أعلن المطرب الكبير محمد ثروت عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني بعد العدوان على قطاع غزة وسقوط مئات الشهداء والجرحي.

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ونشر محمد ثروت، عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي أغنية القدس عربية، معلقًا: "القدس عربية، عربية اللغة وعربية الهوية، ومنبع الأديان، مين اللي سكت الكنائس والأذان، مين اللي زرع الأرض بالأحزان، جاوبني يا إنسان، كل الدعم والحب لإخواننا وأبنائنا في بلدنا الشقيق فلسطين".


تفاصيل أغنية القدس عربية


"القدس عربية" غناء المطرب محمد ثروت، كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، ألحان الموسيقار جمال سلامة.

رابط المنشور: 

 

المخرج أحمد ثروت ينشر فيديو لأول محاولة مشي بعد إصابته بمرض نادر

 

نشر المطرب والمخرج أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت، أول فيديو لمحاولة مشي ناجحة بعد تعرضه لوعكة صحية استمرت لأكثر من ١٦٠ يوما إثر إصابته بمرض مناعي نادر يسمى "ميلر فيشر"؛ مما أدى لتوقفه عن الحركة والمشي، واضطراره لاستخدام كرسي متحرك.

 

وفي الفيديو الذي نشره على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهر أحمد ثروت وهو يحاول المشي والوقوف بعد فترة طويلة من العلاج والتأهيل الطبي بمساعدة فريق طبي في ألمانيا،  قائلًا: "الحمد لله كرم من ربنا وبفضل دعواتكم النهاردة بعد ١٦٠ يوم صراع مع متلازمة ميلر فيشر أول يوم أنجح إني أقف تاني على رجلي بعد عشرات الأسابيع ومئات المحاولات، وحابب أشكر كل واحد دعالي من قلبه وكل صحابي وأهلي اللي كان حبهم ليا من أسباب إني أقف تاني علي رجلي بعد ستر وتوفيق ربنا.

ثروة محمد ثروت القدس عربية القدس عربية عربية اللغة القدس عربية عربية اللغة وعربية الهوية

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