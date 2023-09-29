محمد ثروت عن حلقته ببرنامج "معكم": ليلة في حب مصر مع الإعلامية منى الشاذلي

أعرب المطرب محمد ثروت عن سعادته بحلقته الجديدة ببرنامج “معكم” التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة on الفضائية.

ونشر محمد ثروت عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ليلة في حب مصر مع الإعلامية المتميزة منى الشاذلي، في برنامج معكم في ليلة نسترجع بها بعض الألحان والأغاني الوطنية التي شكلت في وجداننا الكثير ورسخت حب الوطن في قلوبنا احتفالاً بنصر أكتوبر المجيد”.

وتشهد الحلقة احتفالًا فنيًا بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر، وتستضيف منى الشاذلي في أولى حلقات البرنامج كلًا من المطرب محمد الحلو والفنان والمطرب وليد توفيق والمطربة ياسمين علي والمطرب أحمد جمال في سهرة فنية ممتعة ومميزة.

وحرصت مني الشاذلي على الظهور بنيولوك جديد يتناسب مع الانطلاقة الجديدة للبرنامج، ويظهر البرنامج تقنيات جديدة وفورمات مختلفة، حيث تم تخصيص أكبر ستوديو بالقناة لتصوير حلقاته المختلفة.

ويشهد البرنامج في موسمه الجديد العديد من المفاجآت والفقرات الجديدة والمختلفة، حيث حرصت إدارة قنوات ON على خروج البرنامج بشكل مبهر للجمهور.

مواعيد عرض برنامج معكم منى الشاذلي

تذاع أولى حلقات "معكم" على شاشة ON مع منى الشاذلي في ثوبه الجديد يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء.

وكشفت قناة ON عن موعد عرض أولى حلقات برنامج معكم منى الشاذلي، في موسمه الجديد، حيث تقدم حلقتين يومى الخميس والجمعة المقبلين في الساعة 10:00 مساء، احتفالًا بـ50 عامًا على نصر أكتوبر، وتضم الحلقة النجوم محمد الحلو ومحمد ثروت وأحمد جمال وآخرين، حيث يقدمون أجمل الأغاني الوطنية احتفالا بتلك المناسبة.

وكانت أعلنت شبكة قنوات on عن تقديم الإعلامية منى الشاذلي برنامجها "معكم" بشكله وموسمه الجديد على شاشة قناة on، خلال الفترة المقبلة، وانطلاق أولى حلقاته قريبا، وذلك فى إطار خطة التطوير البرامجي والخرائط الذي تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.