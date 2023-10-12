الآن.. قائمة الأفلام الجديدة فى دور العرض خلال الفترة المقبلة

ينتظر عشاق السينما خلال الفترة القليلة المقبلة مشاهدة عدد كبير من الأعمال السينمائية الجديدة، ويكثر التساؤل عن قائمة الأفلام الجديدة فى دور العرض خلال الفترة المقبلة عبر المحرك جوجل، والتي انتهى صناعها بشكل كامل من تصويرها ويتبقى أيام قليلة على انتهاء أعمال المونتاج بشكل كامل، لكي تصبح هذه الأعمال جاهزة للعرض الجماهيري.

قائمة الأفلام الجديدة فى دور العرض خلال الفترة المقبلة

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة أبرز الأفلام الجديدة فى دور العرض بالسينما خلال الفترة المقبلة.

أفلام السينما الجديدة

فيلم عادل مش عادل لأحمد الفيشاوي

ويُشارك في بطولة فيلم «عادل مش عادل» عدد كبير من الفنانين، بجانب أحمد الفيشاوي، منهم شيري عادل، ومحمود البزاوي، ومحمد رضوان، ودينا، وبدرية طلبة، وأوتاكا وآخرين، والعمل من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج أحمد يسري.



شقو لعمرو يوسف

بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.



شماريخ لآسر ياسين

من تأليف وإخراج عمرو سلامة والفيلم يدور في إطار درامي تشويقي أكشن، ويشارك فى بطولته، خالد الصاوي، أدهم الشرقاوي، سالي حماد، محمد ثروت، مصطفى درويش والعديد من ضيوف الشرف.



ويزو سكول لويزو

ويضم في بطولته، مجموعة من النجوم أبرزهم: ويزو، كل من عمر خورشيد، وسامي مغاوري، وعبد الباسط حمودة، وعلا رامي، ورضا حامد، وإسراء عبد الفتاح، وتأليف مصطفى السبكي، وإخراج علي رجب.



أهل الكهف لخالد النبوي

يضم الفيلم مجموعة من نجوم الفن أبرزهم: خالد النبوي وغادة عادل ومحمد فراج ومحمد ممدوح وهاجر أحمد وريم مصطفي وأحمد بدير وعبد الرحمن أبو زهرة وأحمد عيد وغيرهم العديد وهو من ضمن قائمة الأفلام الجديدة.

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الجواهرجي محمد هنيدي

هو من الأفلام الجديدة وهو من بطولة محمد هنيدى ومنى زكى، ولبلبة، وأحمد صلاح السعدنى وتارا عماد، أحمد صلاح السعدني، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.



ابو نسب محمد عادل امام

بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف ماجد المصربى، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.