فراس سعيد: لم أقرأ كتاب مصطفى محمود وأراهن على حكاية "روحى فيك"

كشف الفنان فراس سعيد كواليس حكاية «روحى فيك»، المكونة من 10 حلقات، من مسلسل «55 مشكلة حب»، للنجمة عائشة بن أحمد وآخرين.

وقال "فراس"، في تصريحات له، إنها ستكون مفاجأة من العيار الثقيل لما تتضمنه من أفكار غير تقليدية.

وأضاف أنه يحب الأعمال الفنية المستوحاة من أعمال أدبية سواء كتبا أو روايات، متابعا: "بحب الدكتور الراحل مصطفى محمود جدا، وفكرة إنى أعمل حاجة متاخدة من كتابه دي حاجة عظيمة جدا بالنسبالى".

وقال "فراس" إنه لم يطلع على الكتاب قبل العمل، وإنما اكتفى بالمعالجة، موضحا: "أحمد عثمان كاتب كل معلومة وتفصيلة أنا محتاج أعرفها عن الشخصية، وعن الدور الذى أقدمه لأول مرة، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور عند طرحه".

وأردف أنه سعيد بالتعاون مع المخرج محمد لطفى الذى يخلق حالة من الجمال والروعة فى إدارته داخل اللوكيشن، لخلق رؤية سينمائية جديدة بإدخالها على هذه الحبكة الدرامية، ليراها الجمهور وكافة الجهات الصحفية والإعلامية معاً بنكهة درامية تشويقية، والتى سوف تظهر على الشاشة الذهبية قريبًا.

جدير بالذكر أن حكاية «روحى فيك» من بطولة النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلانى، محمد عبدالعظيم، ريم رءوف وآخرين، ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج الأردنى محمد لطفى.

وتعد حكاية "روحى فيك" ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" المقرر طرحها بعد عرض حكاية «ما تيجى نشوف»، وهى الحكاية الثانية له والتى تعرض حلقاتها حاليًا على شبكة قنوات ON الفضائية، وهى من بطولة الفنانة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبدالسلام، عمرو ممدوح، شيما الشريف وآخرين، ومن تأليف وإشراف عام على الكتابة للسيناريست عمرو محمود ياسين، وشاركه فى كتابة الحلقات سارة مصباح وولاء أمين، وإخراج محمد الخبيرى.

مواعيد العرض

وانتهت شبكة قنوات ON الفضائية ومنصة Watch It الإلكترونية من عرض حلقات حكاية "الفريدو"، وهى أولى حكايات المسلسل، والتى حققت نجاحا منقطع النظير حول توحد واتفاق الجمهور وكافة الجهات الإعلامية والصحفية والنقاد ورواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة سوياً، والتى تضمنت نخبة من النجوم على رأسهم: النجمة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، إنجي كيوان، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، أحمد فريد، عابد عنان، محسن صبرى، محمد السويسي، وآخرون، ومن تأليف وإشراف عام على الكتابة للسيناريست عمرو محمود ياسين، وشاركه فى كتابة الحلقات سارة مصباح وياسمين ميشيل، وإخراج عصام نصار.

كما أن فكرة مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور الراحل مصطفى محمود الذى يحمل نفس الاسم، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منها 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين، وهو من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبدالعاطى، وإشراف عام ماجد جاب الل،ه وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.