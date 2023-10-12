الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فراس سعيد: لم أقرأ كتاب مصطفى محمود وأراهن على حكاية "روحى فيك"

فراس سعيد
فراس سعيد

كشف الفنان فراس سعيد كواليس حكاية «روحى فيك»، المكونة من 10 حلقات، من مسلسل «55 مشكلة حب»، للنجمة عائشة بن أحمد وآخرين.

وقال "فراس"، في تصريحات له، إنها ستكون مفاجأة من العيار الثقيل لما تتضمنه من أفكار غير تقليدية.

txt

المطرب محمد ثروت يدعم فلسطين بأغنية القدس عربية.. اعرف تفاصيلها

txt

أحمد مكي يستعد للموسم الثامن من "الكبير أوي" رمضان 2024

txt

أوركسترا القاهرة السيمفونى يعزف كلاسيكيات موسيقية بالأوبرا.. السبت

txt

فيلم "أنا وابن خالتى" لـ هنادى مهنا يدخل أعمال المونتاج استعدادًا لعرضه

txt

"فوى فوى فوى" يتصدر إيرادات شباك التذاكر أمس الأربعاء

txt

إيرادات متواضعة لفيلم ماجدة زكى "سكر" فى أول أيام عرضه

txt

محمد رمضان يشكر جمهور أسوان على حسن الاستقبال بحفله الأخير

txt

ويزو تشارك فى الموسم السينمائى بفيلم "ويزو سكول" انطلاقًا من الخليج

txt

قناة "‏CBC" تنظم حفلًا لتكريم الإعلامى عمرو خليل اعرف التفاصيل

txt

ناهد صلاح عن حملة التبرع بالدم للشركة المتحدة: موقف نبيل ويُحترم

وأضاف أنه يحب الأعمال الفنية المستوحاة من أعمال أدبية سواء كتبا أو روايات، متابعا: "بحب الدكتور الراحل مصطفى محمود جدا، وفكرة إنى أعمل حاجة متاخدة من كتابه دي حاجة عظيمة جدا بالنسبالى".

وقال "فراس" إنه لم يطلع على الكتاب قبل العمل، وإنما اكتفى بالمعالجة، موضحا: "أحمد عثمان كاتب كل معلومة وتفصيلة أنا محتاج أعرفها عن الشخصية، وعن الدور الذى أقدمه لأول مرة، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور عند طرحه".

وأردف أنه سعيد بالتعاون مع المخرج محمد لطفى الذى يخلق حالة من الجمال والروعة فى إدارته داخل اللوكيشن، لخلق رؤية سينمائية جديدة بإدخالها على هذه الحبكة الدرامية، ليراها الجمهور وكافة الجهات الصحفية والإعلامية معاً بنكهة درامية تشويقية، والتى سوف تظهر على الشاشة الذهبية قريبًا.

جدير بالذكر أن حكاية «روحى فيك» من بطولة النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلانى، محمد عبدالعظيم، ريم رءوف وآخرين، ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج الأردنى محمد لطفى.

وتعد حكاية "روحى فيك" ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" المقرر طرحها بعد عرض حكاية «ما تيجى نشوف»، وهى الحكاية الثانية له والتى تعرض حلقاتها حاليًا على شبكة قنوات ON الفضائية، وهى من بطولة الفنانة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبدالسلام، عمرو ممدوح، شيما الشريف وآخرين، ومن تأليف وإشراف عام على الكتابة للسيناريست عمرو محمود ياسين، وشاركه فى كتابة الحلقات سارة مصباح وولاء أمين، وإخراج محمد الخبيرى.

مواعيد العرض  

وانتهت شبكة قنوات ON الفضائية ومنصة Watch It الإلكترونية من عرض حلقات حكاية "الفريدو"، وهى أولى حكايات المسلسل، والتى حققت نجاحا منقطع النظير حول توحد واتفاق الجمهور وكافة الجهات الإعلامية والصحفية والنقاد ورواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة سوياً، والتى تضمنت نخبة من النجوم على رأسهم: النجمة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، إنجي كيوان، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، أحمد فريد، عابد عنان، محسن صبرى، محمد السويسي، وآخرون، ومن تأليف وإشراف عام على الكتابة للسيناريست عمرو محمود ياسين، وشاركه فى كتابة الحلقات سارة مصباح وياسمين ميشيل، وإخراج عصام نصار.

كما أن فكرة مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور الراحل مصطفى محمود الذى يحمل نفس الاسم، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منها 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين، وهو من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبدالعاطى، وإشراف عام ماجد جاب الل،ه وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

فراس سعيد 55 مشكلة حب عائشة بن أحمد عائشة أحمد

مواد متعلقة

المطرب محمد ثروت يدعم فلسطين بأغنية القدس عربية.. اعرف تفاصيلها

أحمد مكي يستعد للموسم الثامن من "الكبير أوي" رمضان 2024

أوركسترا القاهرة السيمفونى يعزف كلاسيكيات موسيقية بالأوبرا.. السبت

فيلم "أنا وابن خالتى" لـ هنادى مهنا يدخل أعمال المونتاج استعدادًا لعرضه

"فوى فوى فوى" يتصدر إيرادات شباك التذاكر أمس الأربعاء

إيرادات متواضعة لفيلم ماجدة زكى "سكر" فى أول أيام عرضه

محمد رمضان يشكر جمهور أسوان على حسن الاستقبال بحفله الأخير

ويزو تشارك فى الموسم السينمائى بفيلم "ويزو سكول" انطلاقًا من الخليج

الأكثر قراءة

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

وصول مساعدات وأدوية من الأردن إلى شمال سيناء تمهيدًا لدخولها غزة (صور)

الرئيس السيسى يتصدر الترند.. ومطار العريش "ممر إنقاذ" أشقائنا فى غزة

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

"نباح كلب" يتسبب فى وفاة شاب وإصابة والده وعمه فى الصف

"النقد الدولى": مصر حققت تقدمًا جيدًا فى أوقات صعبة للغاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى