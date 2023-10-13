الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحدها حقق 1200 جنيه.. 4 أفلام مهددة بالسحب من قاعات السينما

مستر اكس
مستر اكس

تنافس 4 أعمال سينمائيه هذه الفترة على محاولة البقاء لأطول فترة ممكنة في سباق الإيرادات اليومية لشباك التذاكر، خاصة أن معظم هذه الأفلام طرحت منذ فترة طويلة، وحققت إيرادات جيدة طوال فترة تواجدها في دور السينما.

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وحققت 4 أفلام ليلة أمس إيرادات ضعيفة، وضعتها في قائمة الأفلام المهددة بالسحب من دور العرض السينمائي.

إيرادات ضعيفة لفيلم “دولارات دولارات”

وحقق فيلم "دولارت ٢٩٢٣ جنيها فقط، رغم أنه يجمع عددا كبيرا من الممثلين الكبار ومنهم نضال الشافعى، مدحت تيخا، صلاح عبدالله، أمينة، هاله فاخر، راندا البحيرى، منه فضالى، محمود حافظ، محمد اوتاكا، حسن عبدالفتاح، طاهر أبوليله، علاء مرسى، روان فؤاد، إبراهيم المصرى، سمسم شهاب، وهو من قصه سيناريو وحوار طارق رمضان ومن إخراج محمد خضرى.

إيرادات ضعيفة لفيلم "البعبع"

فيما حقق فيلم "البعبع" ٢٢٤٢ جنيها، الفيلم من بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبد العظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

وحقق فيلم “على الزيرو” ١١٢٨ جنيها، وضم فيلم العديد من الفنانين مع محمد رمضان، منهم: جومانا مراد، الطفل منذر مهران، إسلام إبراهيم، شريف سلامة، خالد الصاوي، نيللي كريم، محمد لطفي، خالد أنور، والفيلم من تأليف مدحت العدل، وتحت قيادة المخرج ماندو العدل.

إيرادات "مستر إكس" 

وحقق "مستر إكس" ١٣٥٦ جنيها، وهو من بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

“مستر إكس” أبطال فيلم مستر إكس أبطال فيلم ع الزيرو محمد رمضان إيرادات فيلم البعبع

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