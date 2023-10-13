آخرهم "عفروتو".. فنانون يلغون حفلاتهم تضامنًا مع فلسطين

أعرب عدد كبير من الفنانين عن دعمهم الشعب الفلسطيني، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم الأخير وتصاعد وتيرة الحرب واستمرار القصف على قطاع غزة.

وألغى عدد من المطربين حفلاتهم الغنائية تضامنًا مع فلسطين، كان آخرهم مطرب الراب عفروتو، الذي ألغى حفلته في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل لقاء مصر والجزائر في المباراة الودية المنتظر إقامتها بالإمارات يوم الإثنين.

إلغاء حفل تامر عاشور وبهاء سلطان والجسمى

يأتي ذلك فيما قرر القائمون على حفل الفنانين تامر عاشور، وبهاء سلطان، ضمن مهرجان "ليلة عمر" الغنائي، في دورته الثانية بالكويت، إلغاء الحفل الذي كان من المقرر إقامته اليوم الجمعة، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

كما أعلن القائمون على مهرجان "ليلة عمر" عن إلغاء حفل الفنان حسين الجسمي، قبل ساعات من انطلاقه ضمن فعاليات المهرجان، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

رامى صبرى يؤجل حفل الأردن

وأكد الفنان رامي صبري، عبر حسابه الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، تأجيل حفله بالأردن، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، بعد أن كان مقررًا إقامته يوم 20 أكتوبر الجاري.

وشارك رامي صبري بيان تأجيل حفله بالأردن، وجاء نصه: "تعلن الشركة تأجيل حفل الفنان رامي صبري، والذي كان من المقرر تاريخه يوم 20/10 المقبل في أرض المعارض، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وسوف يتم استرداد مبالغ التذاكر".

كما تأجل حفل الفنان أحمد سعد، والفنانة روبي، الذي كان مقررًا إقامته مساء الأربعاء 18 أكتوبر الجاري في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك تضامنًا مع فلسطين والأحداث التي تشهدها منذ السابع من أكتوبر.

وكانت قد أعلنت الجهة المنظمة لمهرجانات الأردن عن تأجيل حفل "كايروكي" مع العرض الافتتاحي لفرقة أوكتاف الأردنية، ضمن فعالية أكوافينا بعمان، تضامنًا مع الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، إذ كان من المقرر إقامته اليوم الجمعة في جبل القلعة بعمان.