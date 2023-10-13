الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

آخرهم "عفروتو".. فنانون يلغون حفلاتهم تضامنًا مع فلسطين

فلسطين
فلسطين

أعرب عدد كبير من الفنانين عن دعمهم الشعب الفلسطيني، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم الأخير وتصاعد وتيرة الحرب واستمرار القصف على قطاع غزة.

وألغى عدد من المطربين حفلاتهم الغنائية تضامنًا مع فلسطين، كان آخرهم مطرب الراب عفروتو، الذي ألغى حفلته في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل لقاء  مصر والجزائر في المباراة الودية المنتظر إقامتها بالإمارات يوم الإثنين.

إلغاء حفل تامر عاشور وبهاء سلطان والجسمى

يأتي ذلك فيما قرر القائمون على حفل الفنانين تامر عاشور، وبهاء سلطان، ضمن مهرجان "ليلة عمر" الغنائي، في دورته الثانية بالكويت، إلغاء الحفل الذي كان من المقرر إقامته اليوم الجمعة، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

كما أعلن القائمون على مهرجان "ليلة عمر" عن إلغاء حفل الفنان حسين الجسمي، قبل ساعات من انطلاقه ضمن فعاليات المهرجان، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

رامى صبرى يؤجل حفل الأردن

وأكد الفنان رامي صبري، عبر حسابه الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، تأجيل حفله بالأردن، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، بعد أن كان مقررًا إقامته يوم 20 أكتوبر الجاري.

وشارك رامي صبري بيان تأجيل حفله بالأردن، وجاء نصه: "تعلن الشركة تأجيل حفل الفنان رامي صبري، والذي كان من المقرر تاريخه يوم 20/10 المقبل في أرض المعارض، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وسوف يتم استرداد مبالغ التذاكر".

كما تأجل حفل الفنان أحمد سعد، والفنانة روبي، الذي كان مقررًا إقامته مساء الأربعاء 18 أكتوبر الجاري في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك تضامنًا مع فلسطين والأحداث التي تشهدها منذ السابع من أكتوبر.

وكانت قد أعلنت الجهة المنظمة لمهرجانات الأردن عن تأجيل حفل "كايروكي" مع العرض الافتتاحي لفرقة أوكتاف الأردنية، ضمن فعالية أكوافينا بعمان، تضامنًا مع الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، إذ كان من المقرر إقامته اليوم الجمعة في جبل القلعة بعمان.

الراب الشهير عفروتو فلسطين إلغاء حفل فلسطين حفل حفلات الغيت بسبب فلسطين

مواد متعلقة

مسابقة "إبداعات عميد الأدب العربى" بمركز الثقافة السينمائية

تضامنًا مع فلسطين.. إلغاء حفل عفروتو فى مباراة مصر والجزائر

الليلة.. محمد ثروت ونجله ضيفا الإعلامية منى الشاذلى على قناة ON

فراس سعيد: لم أقرأ كتاب مصطفى محمود وأراهن على حكاية "روحى فيك"

الآن.. قائمة الأفلام الجديدة فى دور العرض خلال الفترة المقبلة

المطرب محمد ثروت يدعم فلسطين بأغنية القدس عربية.. اعرف تفاصيلها

أحمد مكي يستعد للموسم الثامن من "الكبير أوي" رمضان 2024

أوركسترا القاهرة السيمفونى يعزف كلاسيكيات موسيقية بالأوبرا.. السبت

الأكثر قراءة

غلق باب تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية غدًا

"الصحة العالمية": مستشفيات غزة وصلت إلى نقطة الانهيار

حرب الأسلحة المحرمة.. قذائف الفسفور الأبيض تحرق أهالى غزة أحياء (ملف)

ضبط عصابة سرقت 1.4 مليون دولار ومليونى جنيه مصرى من مصنع بأكتوبر

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

الآن.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

مدحت بشاى

لعبة أمم على حدودنا الأبية

عبد الرحيم طايع

حتى يكون موقفنا كموقف الرئيس

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصرى!

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم نساء وأطفال.. استشهاد 100 فلسطينى فى غزة اليوم

جيش الاحتلال يدعو أهالى غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا

رئيستا المفوضية والبرلمان الأوروبى تتوجهان إلى إسرائيل.. اليوم