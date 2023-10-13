كيف تنبأ صلاح عبدالله بعودة بهاء الدين محمد من الاعتزال؟

علق الفنان صلاح عبدالله على عودة الشاعر الكبير بهاء الدين محمد من الاعتزال، والتي أعلنها منذ ساعات قليلة عبر صفحته بموقع فيسبوك.

ورد عبدالله على إعلان بهاء الدين عودته مرة أخرى من الاعتزال قائلًا: "حالة وراحت لحالها يا حبيبي"، مؤكدا أنه كان يدرك أنه لن يستطيع الاستمرار في الاعتزال من البداية، وسيعود مرة أخرى.

وعلق صلاح على قرار بهاء بالاعتزال قائلًا: "فاهمك على ما أعتقد، تعتزله كعمل احترافي لأنك لا ولن تستطيع اعتزاله كإبداع، وأعتقد أيضاً أنها حالة وحتروح لحالها يا صديقي يا شاعرنا العملاق، جمهورك يرفض القرار ده بس كدا" .

تفاصيل عودة بهاء الدين محمد من الاعتزال

وكان قد نشر الشاعر بهاء الدين محمد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشور قال فيه: «مهما توقعت أو حسيت أو تخيلت، مش حأعرف أوصف إحساسي بكلام يرد بكل احترام على رد فعلكم وفعل زملائي الفنانين اللذين رفضوا قرار اعتزالي، والتركيز فقط على تأملات في نعم الله، ورد الفعل الذي رفض القرار جعلني أسكت وأفهم وأعرف وأشوف بصورة واضحة مدى الحب والتقدير الذي وصلني من كل مكان وعرفت من خلاله أن ليا مكان في قلوب من حقهم الرفض. ورد الفعل الذي رفض الاعتزال جعلني أتجاوز اللحظة التي خلقت فيها أفكارًا حول القرار».

تعاون بهاء الدين محمد مع كبار المطربين

بهاء الدين محمد شاعر مصري من مواليد 2 نوفمبر 1961 بحي مصر القديمة، تخرج في كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك وتعاون الشاعر بهاء الدين مع عدد كبير من المطربين الكبار من خلال عدد من الأغاني الفنية المميزة، مثل الهضبة عمرو دياب، أصالة، أنغام، بهاء سلطان، إيهاب توفيق، عاصي الحلاني، هاني شاكر، شيرين عبد الوهاب، جورج وسوف، راغب علامة، إليسا، شمس التونسية، نانسي عجرم، وائل جسار، هيثم شاكر، وغيرهم من النجوم الذي حقق معهم نجاحا كبيرا.