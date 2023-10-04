صلاح عبدالله يكشف تفاصيل انضمامه لمواقع التواصل الاجتماعى ومن شجعه عليها

قال الفنان صلاح عبدالله، إن السوشيال ميديا فيها السيئ والجيد، مؤكدًا أنه خلال هذه الفترة يجد إعادة نشر للأعمال القديمة وتعريف الجيل الجديد بها مثل "بكيزة وزغلول"، و"ذئاب الجبل"، و"ريا وسكينة".

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه انضم للسوشيال ميديا بعد ثورة يناير، وقام الفنان عمرو يوسف، بعمل صفحة له على موقع "فيسبوك"، وقام بتدريبه عليها ولكنه لا يحب التواجد عليها.

علاقة نبيل الحلفاوي بانضمامه لتويتر

وتابع، أنه بعد الظرف الصحي الذي تعرض له في 2011، شعر أنه يريد أن يتحدث مع الناس، ومن هنا دخل على موقع "تويتر"، وشجعه عليه الفنان نبيل الحلفاوي، أما إنستجرام فشجعه عليه بناته وكذلك "تيك توك".