الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صلاح عبدالله: تكريم مهرجان المسرح المصري له طابع خاص بالنسبة لي

صلاح عبدالله
صلاح عبدالله

قررت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض تكريم النجم الكبير صلاح عبد الله، وذلك خلال خلال حفل افتتاح دورته الـ 16، والتي ستنطلق في الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس المقبل، ويأتي ذلك التكريم تقديرا للمسيرة الفنية الكبيرة والحافلة بالأعمال المتميزة التي حفرت في ذاكرة الشارع المصري، والتي تنوعت ما بين السينما والمسرح والتليفزيون.

تكريم صلاح عبد الله بالمهرجان القومي للمسرح

وفي بيان لإدارة المهرجان أكدت أن اللجنة العليا بالمهرجان اختارت الفنان صلاح عبد الله لأنه يستحق التكريم وعن جدارة؛ لأنه أعطي للمسرح الكثير وقدم تجارب مسرحية قبل الاحتراف، وفي مسرح الجامعة تدرب وتخرج من خلاله كمخرج الكثير من النجوم، وهو مكسب حقيقي لكل مخرج وإضافة لكل عمل يشارك فيه، وذلك لقدرته الهائلة على تقديم الأدوار بتلقائية شديدة وبمهارة متقنة و بكاريزما مُحببة للجمهور.

وأعرب الفنان القدير صلاح عبد الله عن سعادته بالتكريم حيث قال في تصريح له، إنه رغم تكريمه في العديد من المحافل الدولية والمحلية، إلا أن تكريم مهرجان المسرح المصري له طابع خاص بالنسبة له، حيث وصفه بأنه بمثابة الجوهرة التي تتوج مسيرته الفنية.

يشار إلى أن صلاح عبد الله قدم للمسرح المصري العديد من المسرحيات، بدأت عند التحاقه بكلية التجارة، فقد جذبته فرقة تمثيل الجامعة، وأعجب بما تقدمه من أعمال مسرحية على خشبة مسرح الكلية، وبعدها قرر تكوين فرقة مسرحية للهواة أطلق عليها اسم «تحالف قوى الشعب العامل»، لأنها ضمت بعض العمال والحرفيين، ونجحت في لفت الأنظار إليها، حيث قدم من خلالها كممثل ومخرج عددا من العروض المسرحية لكبار الكتاب في تلك الفترة ومنها «آه يا بلد» لسعد الدين وهبة و«عسكر وحرامية» لألفريد فرج.

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