علي قدورة يعتزل الغناء: "حصلي شيء غير حياتي.. وأتبرأ من ما قدمته"

أعلن مؤدي المهرجانات على قدورة، اعتزاله الحياة الفنية وعدم تقديمه أي أعمال غنائية مرة أخرى، بسبب موقف غير حياته، على حد قوله.

وكتب قدورة على صفحته عبر فيسبوك: "السلام عليكم، في يوم جمعة مبارك أنا علي عبد القادر السيد، الشهير بـ علي قدورة، كنت مغني قبل النهاردة، في حاجة حصلتلي مش عارف إيه هي بس الحاجة دي هي اللي بتخليني أتكلم دلوقتي، أنا بريء من كل عمل أو مزيكا عملتها في حياتي، وبعلن اعتزالي مجال الأغاني لحد ما يفتكرني ربنا" .

علي قدورة يعلن اعتزاله الغناء

وأضاف: "يارب سامحني عن أي حاجة أنا عملتها في حياتي أو أي حاجة صدرت مني، ويارب قربني ليك وافتحلي باب رزق يرضيك، ومفيهاش حاجة لو بدأت من جديد في أي شغل بالحلال وأي فلوس معايا أنا هسيبها بالرضي لأهلي ومش عارف هيبقي الصح إية وهبقى لا أمتلك إلا صفر".

واختتم: "ربنا يثبتني في الطريق ده، ومش هطول عليكم، بس دي نيتي وربنا كريم وكبير وغفور رحيم”.

تغيير اسم علي قدورة في نقابة الموسيقيين

كان علي قدورة قد أكد منذ شهور أنه فوجئ بتغير اسمه من علي قدورة إلى "علي محمد" في سجلات نقابة الموسيقيين، برغم من أنه مسجل بالفعل في النقابه “علي قدورة”، وتم إصدار الكارنيه الخاص به بذلك الاسم، ولكن هو لم يعلم لماذا حدث ذلك.