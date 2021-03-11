علي قدورة يتراجع عن تصريحاته حول برنامج رامز جلال: «كنت بهزر»

كشف مطرب المهرجانات علي قدورة حقيقة تصريحاته أمس عن اشتراكه في برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال في رمضان المقبل.وأكد قدورة أن ما حدث خلال البث المباشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أمس الاربعاء في البث المباشر كان "هزار" فقط لا غير، نافيا كل ما تحدث عنه مع متابعيه أمس.وكان قدورة خرج في بث مباشر أمس وادعه أنه حل ضيفًا في برنامج مقالب رامز جلال لموسم رمضان 2021 ويحمل اسم «رامز مريض نفسي» على حسب قوله، مطالبا بعدم عرض الحلقة التي ظهر فيها بالبرنامج.