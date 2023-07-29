السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الثقافة: انطلاق حفلات دار الأوبرا بالإسكندرية وسط زخم الجماهير

دار الأوبرا بالإسكندرية
دار الأوبرا بالإسكندرية

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن دار الأوبرا المصرية اعتادت كل عام أن تقوم بعمل مجموعة من الحفلات الفنية في محافظة الإسكندرية باستمرار.

حفلات الأسكندرية

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، خلال حوارها لكاميرا برنامج “لايت شو” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن  بداية انطلاق هذه الحفلات كان الجمعة، وسوف تستمر هذه الحفلات لمدة أربعة أيام، وسوف تتوالى هذه الحفلات على مدار فصل الصيف بالكامل لفرق موسيقية مختلفة. 

دار الأوبرا

يذكر أن دار الأوبرا المصرية تم افتتاحها عام 1988، تقع في أرض الجزيرة بالقاهرة في مبناها الجديد الذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية، بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة حفلات الأسكندرية الأوبرا المصرية دار الاوبرا

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