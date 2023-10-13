الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان "مستقبل مسرح"

مسرح
مسرح

تنطلق مساء اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان «مستقبل مسرح»، بحضور الفنانة بثينة رشوان، والعديد من الصحفيين والإعلاميين والمسرحيين، بمركز شباب الزاوية الحمراء، وتختتم فعالياته في 21 أكتوبر الجاري.

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وتقدم الدورة الثالثة بمشاركة 14 عرضًا مسرحيًا من مختلف محافظات مصر، والتي تقدمها العديد من الفرق الهواة والمسرحية من شتى أنحاء مصر في محاولة جادة لتخليق متنفس لهذه الفرق الواعدة، وكذلك توفير العروض المسرحية المتنوعة لجمهور منطقة الزاوية الحمراء بشكل خاص والقاهرة بشكل عام.

اليوم.. افتتاح الدورة الثالثة لـ من مهرجان مستقبل مسرح بحضور بثينة رشوان 

ويهدي المهرجان، دورته الثالثة إلى الأساتذة عمرو وطني، إيهاب العمدة، أمين مسعود، وذلك لجهدهم الكبير، ودعمهم، في تنظيم فعاليات الدورة الثالثة.

مهرجان «مستقبل المسرح» بمركز شباب الزاوية الحمراء، يهدف إلى دعم مسرح الهواة، وخلق جيل جديد من المخرجين والمبدعين والمسرحيين في مختلف تخصصات ومفردات العرض المسرحي من مسرحيّ الهواة.

وقدم المهرجان، في الدورة الثانية، 14 عرضًا مسرحيًا من مختلف الفرق المسرحية المستقلة من العديد من محافظات مصر، من بينها القليوبية، القاهرة، الغربية، الجيزة، السويس، بورسعيد، كفر الشيخ، الإسماعيلية، ومن محافظات الجنوب قنا المنيا، والأقصر.

ويكرم المهرجان، في دوراته العديد من رموز الفن في مجال التلفزيون والسينما والمسرح المصري، والفنانين الذين أثروا الحياة الفنية في رحلة مسرح الهواة المصري بأيام وليال المهرجان المتتالية، وكرم في دورته الثانية الفنان الكبير أحمد ماهر.

وكرم في حفل الختام النجم حمزة العيلي، وأهدى المهرجان دورته الثانية لعام 2022 للمستشار أحمد فضل، رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب المدن السابق.

وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان برئاسة المخرج وليد شحاتة مدير ومؤسس المهرجان والفنان أحمد إبراهيم أمين عام المهرجان، ومنسق عام المهرجان الفنان حامد الزناتي، والفنان سمير الشريف المشرف الفني للمركز، تحت إشراف المستشار محمد عفيفي رئيس مجلس إدارة مركز شباب الزاوية الحمراء، والصحفية والناقدة همت مصطفى، المنسق الإعلامي للمهرجان.

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