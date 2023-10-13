فيلم محمد رمضان "ع الزيرو" يجنى 72 جنيهًا أمس

حقق فيلم "ع الزيرو" للفنان محمد رمضان،72 جنيها إيرادًا يوميًا مساء أمس الخميس، وهو أضعف إيراد يومي وصل إليه عمل سينمائي خلال الفترة القليلة الماضية، ليصبح العمل مهددًا بسحبه بشكل رسمي من قاعات العرض،ـ بعد هذا الرقم الضعيف للغاية على مستوى الإيرادات اليومية.

قصة فيلم ع الزيرو

تدور قصة فيلم ع الزيرو في إطار إنساني ملىء بالتشويق والإثارة والمفاجآت، حيث يجد حمزة دراجون الذي يعمل في مجال الموسيقى، محاطًا بعصابات خطيرة ومافيا تجارة أعضاء بشرية، وعليه المواجهة والتضحية بحياته من أجل ابنه.

أبطال فيلم ع الزيرو

فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانة مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، محمد لطفي، الطفل منذر مهران، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، إنتاج جمال العدل وأحمد العدل وستديوهات فوكس.

وأقيم حفل محمد رمضان وفريق بلاك تيما باستاد أسوان الرياضي يوم 6 أكتوبر، برعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية، الذي أطلق مبادرة "وطن واحد" بمحافظات شمال وجنوب سيناء وأسوان.

ووجه رمضان الشكر لجمهوره بمحافظة أسوان عما شاهده من حب منهم له، مؤكدًا أنه كان سعيدًا للغاية بتواجده بينهم.

يأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات مصر باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة الـ50، وفي إطار استمرار تفعيل الدور المجتمعي، ومشاركة أبناء الوطن في كل المناسبات.

كان آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2023، وشارك به كل من الفنانة هالة صدقي، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، أحمد داش، دعاء حكم، جوري بكر، عصام السقا، منذر رياحنة، أحمد فهيم، زينة، وآخرين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.