الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بـ3 لغات.. أمسية غنائية لنجوم فرقة الأوبرا على مسرح الجمهورية الأحد

اوبرا
اوبرا

يقدم نجوم فرقة اوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة تحيه شمس الدين حفلا بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن ومن اخراج حازم رشدي وذلك في الثامنة والنصف مساء الأحد المقبل 15 اكتوبر علي مسرح الجمهورية.

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الليلة.. محمد ثروت ونجله ضيفا الإعلامية منى الشاذلى على قناة ON

تفاصيل الحفل بالاوبرا

ويتضمن البرنامج مجموعة من أهم الأعمال الغنائية العالمية باللغات الألمانية والفرنسية والإسبانية منها “غنى - انا الروح لـ شوبرت، وفاء - لا اتحمل الضغينة لـ شومان، اهداء  لـ شتراوس، لا يعرف الشوق الا من يعرفه لـ تشايكوفسكي، قلبي لك لـ ليهار، متعة الحب لـ مارتينى، سبل الحب لـ بولانك، رومانسية مينيون لـ دوبارك، البحارة - بعد الحلم لـ فوريه، الطائر الزنان لـ شوسون، فتيات قاديز لـ ليو دليب ، عندما انظر اليك لـ تورونيا ، الماجا المعذبة لـ جرانادوس ، الروح الاندلسية لـ جوميز وجرانادا من الفلكلور الأسبانى .. أداء داليا فاروق، مصطفي مدحت، جاكلين رفيق، جيهان فايد، رامز لباد، انجي محسن، تامر توفيق، سلمي الجبالي، خالد سمير، محمد جابر وضيوف الفرقة آية شلبي، نورا الالفي وفيرونيا فيليب”.

يذكر ان فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

الأوبرا 34 عام علي افتتاح دار الأوبرا المصرية أحمد عفت عندليب الأوبرا أزمة مطربي الأوبرا أرض الأوبرا

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