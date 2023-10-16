الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل عرض "ثورة المانيكان" ضمن فعاليات مهرجان "مستقبل مسرح"

العرض المسرحي
العرض المسرحي

شهد مسرح قصر مركز شباب الزاوية الحمراء، تقديم العرض المسرحي «ثورة المانيكان» من تأليف رضا عواد، وإخراج أحمد رمضان، في أولى ليالي عروض مهرجان «مستقبل مسرح» في دورته الثالثة، والذي يقام في الفترة من 13 حتى 21 أكتوبر الجاري .

txt

في مؤتمره الصحفي.. ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يقف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

txt

"قومي السينما" ينظم احتفالية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر في أوبرا الإسكندرية

txt

بـ3 لغات.. أمسية غنائية لنجوم فرقة الأوبرا على مسرح الجمهورية الأحد

txt

اليوم.. انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان "مستقبل مسرح"

txt

"فوى فوى فوى" فى الصدارة.. منافسة شرسة بين 3 أفلام على الإيرادات

txt

فيلم محمد رمضان "ع الزيرو" يجنى 72 جنيهًا أمس

txt

على قدورة يعتزل الغناء: "حصلّى شىء غيّر حياتى.. وأتبرأ مما قدمته"

txt

نادر عباسى رئيسًا للجنة العليا بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى

txt

كيف تنبأ صلاح عبدالله بعودة بهاء الدين محمد من الاعتزال؟

txt

أحدها حقق 1200 جنيه.. 4 أفلام مهددة بالسحب من قاعات السينما

وقال مخرج العرض، أحمد رمضان: تتناول أحداث العرض قصة مجموعة من الشباب والبنات الذين قرروا التمرد على العادات والتقاليد بسبب كثرة المشاكل الاجتماعية، وظروف الحياة التي يعيشونها فقرروا أن يتحول كل منهم إلى «مانيكان»، يختبئون من المجتمع والواقع لعدم قدرتهم على المواجهة ليظهر لهم طوق النجاة ليعيد لهم الأمل ويحثهم على مواصلة أحلامهم ومواجهة مشاكلهم وعدم الهروب من الواقع والاستسلام للمستغل في التحكم بهم.

«ثورة المانيكان» من تمثيل: سليم عيد، محمد ممدوح، صفا اسماعيل، رودينا مصطفى، جمال عبدالناصر، أحمد عبدالعال، غادة سامح، نور البنا، إسلام حمادة، القاء، أحمد سعيد، سهيلة طارق، أشعار، محمد كمال. ديكور: أحمد فتحي، إدارة مسرحية شمس أحمد كنزي، أحمد شريف وائل تأليف رضا عواد، مخرج منفذ خالد عبدالناصر، إخراج أحمد رمضان.

الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة الثالثة، من مهرجان «مستقبل مسرح»، بالزاوية الحمراء، انطلقت مساء الجمعة الماضي، بحضور الفنانة بثينة رشوان، والعديد من الصحفيين والإعلاميين والمسرحيين، بمركز شباب الزاوية الحمراء.

قصر المركز الشباب الزاوية الحمراء العرض المسرحي ثورة المانيكان مهرجان مستقبل مسرح مستقبل مسرح ثورة المانيكان

مواد متعلقة

في مؤتمره الصحفي.. ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يقف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

"قومي السينما" ينظم احتفالية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر في أوبرا الإسكندرية

بـ3 لغات.. أمسية غنائية لنجوم فرقة الأوبرا على مسرح الجمهورية الأحد

اليوم.. انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان "مستقبل مسرح"

"فوى فوى فوى" فى الصدارة.. منافسة شرسة بين 3 أفلام على الإيرادات

فيلم محمد رمضان "ع الزيرو" يجنى 72 جنيهًا أمس

على قدورة يعتزل الغناء: "حصلّى شىء غيّر حياتى.. وأتبرأ مما قدمته"

نادر عباسى رئيسًا للجنة العليا بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

"القاهرة الإخبارية": تلبية واسعة لدعوة الرئيس السيسى للمؤتمر الدولى حول القضية الفلسطينية

وزير الصحة: استعداد كامل لتقديم الخدمة الصحية عبر معبر رفح

القائمة البيضاء برئاسة فاروق جعفر تشعل الأجواء في انتخابات الزمالك

تحذير عاجل من "الأرصاد" لأصحاب هذه المناطق.. ماذا يحدث؟

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا