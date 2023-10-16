تفاصيل عرض "ثورة المانيكان" ضمن فعاليات مهرجان "مستقبل مسرح"

شهد مسرح قصر مركز شباب الزاوية الحمراء، تقديم العرض المسرحي «ثورة المانيكان» من تأليف رضا عواد، وإخراج أحمد رمضان، في أولى ليالي عروض مهرجان «مستقبل مسرح» في دورته الثالثة، والذي يقام في الفترة من 13 حتى 21 أكتوبر الجاري .

وقال مخرج العرض، أحمد رمضان: تتناول أحداث العرض قصة مجموعة من الشباب والبنات الذين قرروا التمرد على العادات والتقاليد بسبب كثرة المشاكل الاجتماعية، وظروف الحياة التي يعيشونها فقرروا أن يتحول كل منهم إلى «مانيكان»، يختبئون من المجتمع والواقع لعدم قدرتهم على المواجهة ليظهر لهم طوق النجاة ليعيد لهم الأمل ويحثهم على مواصلة أحلامهم ومواجهة مشاكلهم وعدم الهروب من الواقع والاستسلام للمستغل في التحكم بهم.

«ثورة المانيكان» من تمثيل: سليم عيد، محمد ممدوح، صفا اسماعيل، رودينا مصطفى، جمال عبدالناصر، أحمد عبدالعال، غادة سامح، نور البنا، إسلام حمادة، القاء، أحمد سعيد، سهيلة طارق، أشعار، محمد كمال. ديكور: أحمد فتحي، إدارة مسرحية شمس أحمد كنزي، أحمد شريف وائل تأليف رضا عواد، مخرج منفذ خالد عبدالناصر، إخراج أحمد رمضان.

الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة الثالثة، من مهرجان «مستقبل مسرح»، بالزاوية الحمراء، انطلقت مساء الجمعة الماضي، بحضور الفنانة بثينة رشوان، والعديد من الصحفيين والإعلاميين والمسرحيين، بمركز شباب الزاوية الحمراء.