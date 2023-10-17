تشييع جنازة الفنانة سهام عبدالسلام من مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم

يشيع جثمان الناقدة والممثلة المونتيرة سهام عبد السلام عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة بحضور وفد من نقابة السينمائيين.

ويوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة في منطقة مصر القديمة.

ولم تعلن أسرة الناقدة الراحلة سهام عبدالسلام عن موعد ومكان العزاء حتى الآن.

وكانت الناقدة سهام عبدالسلام قد رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض في أحد المستشفيات الخاصة.

رحيل الناقدة سهام عبدالسلام

سهام عبدالسلام هي مترجمة وناقدة حازت على درجة البكالوريوس في مجال الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة عين شمس في عام 1972، وحازت على درجة الماجيستير في مجال الأنثروبولوجيا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 1998، كما حازت على عدة دبلومات للدراسات العليا في مجالات الترجمة والنقد الفني، وشاركت بالتمثيل في عدد من الأعمال.

أعمال الناقدة الراحلة سهام عبدالسلام

قامت الناقدة سهام عبدالسلام بتأليف مسرحية "بدر البدور والبير المسحور" من إنتاج فرقة القومى للطفل، وإخراج باسم قناوى.

مسرحية "بدر البدور" من بطولة الفنانة عزة لبيب والطفلة مى الغيطى وفادى خفاجة وهادى بركات، وأطفال ورشة الطفل بالمسرح القومى للطفل، وديكور فيليب بولس، ومخرج منفذ، ياسر عطية وإخراج باسم قناوى.

مسرحية بدر البدور ترصد فكرة تخويف الطفل من المجهول وتجربة أى جديد دون أسباب منطقية، وعدم إعطائه الفرصة لاكتشاف الدنيا من حوله، والتعلم من هذا الخطأ والقمع الدائم للطفل.

مسرحية "بدر البدور" من بطولة الفنانة عزة لبيب والطفلة مى الغيطى وفادى خفاجة وهادى بركات، وأطفال ورشة الطفل بالمسرح القومى للطفل، وديكور فيليب بولس، ومخرج منفذ، ياسر عطية وإخراج باسم قناوى.