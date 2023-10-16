الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"سنخاطب العالم كله".. أشرف زكي يكشف تفاصيل الوقفة التضامنية مع القضية الفلسطينية

أشرف زكي
أشرف زكي

أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة ستنظم مساء غدا الثلاثاء، وقفة لمساندة الشعب الفلسطيني، والقضية الفلسطينية، بنادي نقابة المهن التمثيلية- شارع البحر الأعظم-الجيزة، لإعلان التضامن مع الإخوة الفلسطينيين، قائلا: "نحن كفنانين لنا أدواتنا وأسلوبنا في دعم القضية الفلسطينية، وسنخاطب العالم كله".

نخاطب جموع الفنانين لدعم القضية الفلسطينية

وأضاف نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة: “سنخاطب الفنانين في كل دول العالم، ونحن نحضر مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية كثيرة ونستطيع أن نتفاعل مع كل فنانين العالم، من أجل دعم القضية الفلسطينية”.

وتابع: "كل زملائنا الفنانين غاضبين للغاية ومتفاعلين مع ما يحدث في غزة، وننتظر الجميع الساعة 8 مساء غد، وأناشد جميع الفنانين بضرورة التواجد في مقر نادى النقابة بالجيزة".

وسبق أن أعلن أشرف زكي، تضامنه مع القضية الفلسطينية، بصحبة جميع الفنانين ونجوم مصر، خلال بيان رسمي، جاء كالتالي: «تستنكر نقابة المهن التمثيلية العدوان الآثم ضد شعب فلسطين، وندعو إلى وقفة تضامنية، ونتضامن بشدة مع أهلنا في غزة، يوم الثلاثاء المقبل الساعة الثامنة مساء، بنادي نقابة المهن التمثيلية- شارع البحر الأعظم-الجيزة».

اتحاد النقابات والمهن السينمائية تشارك الممثلين فى الوقفة التضامنية 

 وفى سياق متصل، أعلن الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، برئاسة المخرج عمر عبدالعزيز، مشاركته في الوقفة التضامنية التي ستقام غدًا، الثلاثاء، بنادي بنقابة التمثيليين بشارع البحر الأعظم، من أجل مساندة شعب فلسطين ضد الكيان الإسرائيلي المحتل.

وأصدر الاتحاد العام بيان رسمي، يوضح خلاله مشاركته الوقفة الاحتجاجية المقرر إقامتها في الثامنة مساء غدا، كما أعلنت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة مشاركتهم في هذه الوقفة الاحتجاجية من أجل دعم القضية الفلسطينية.

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