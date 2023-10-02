مُعلنًا دعمه للرئيس السيسي.. أشرف زكي: "كان وسيظل داعمًا للفن"

أعرب الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن سعادته بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عزمه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “الرئيس السيسي قدم دورًا بالغ الأهمية في دعم الفن المصري، متمنيا له التوفيق في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وأضاف “زكي”: “الفن المصري شهد طفرة كبيرة على مدار 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي، ساهمت خلالها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بدور بالغ الأهمية في عملية التطوير”.

وتابع: “رأينا أعمالا وطنية سواء تلفزيونية أو سينمائية بعد فترة غياب طويلة، أعادت بث روح الوطنية في نفوس المصريين”.

وأعلن أشرف زكي عن دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة النجاح والتقدم.

الرئيس السيسى: إن كان غيرى أولى بالرئاسة أدعو الله أن يوفقه

من جانبه، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه قرر الاستجابة لنداء ملايين المصريين واستكمال حلم ومسيرة البناء والترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في فعاليات الجلسة الختامية بمؤتمر "حكاية وطن": "هطلب منكم نتوجه إلى الله، وإن كان غيري أولى بها مني فوفقه، وإذا كنت أنا أولى بها فوفقني ويسرها لي".

وواصل الرئيس كلمته: "عقدت العزم على ترشيح نفسي لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة، أعدكم أن تكون امتدادًا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها، أدعو كل المصريين للمشاركة في المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح، والله يولي من يصلح، وأحترم إرادة المصريين وأعمل بها".

وختم: "عمري ما قدمت وعود ولا قلت كلمة مقدرش أعملها، كل اللي أقدر أقوله لكم هفضل اشتغل واشتغل واشتغل، وربنا اللي يوفق، ويا رب أكون أنا أولى بها".