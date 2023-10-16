المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن بث فيلم "هنا فلسطين من القاهرة" قريبًا (فيديو)

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بث فيلم " هنا فلسطين من القاهرة"، قريبًا والذي يستعرض الدور المصرى التاريخى في دعم القضية الفلسطينية.

ويستعرض الفيلم الوثائقى تصريحات من الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي يدعم القضية الفلسطينية، ودعم حقوق الفلسطينيين.

ويستعرض الفيلم الوثائقي أيضًا توجيه الشعب الفلسطيني الشكر إلى الدولة المصرية على مواقفها المساندة للقضية الفلسطينية، وكذلك تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية.