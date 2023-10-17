لتضانها مع غزة.. من هي الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة التى اعتقلتها قوات الإحتلال

استيقظ العالم العربي والعالمي المعني بالشأن الفني والثقافي بعلى خبر إلقاء شرطة الاحتلال الإسرائيلية القبض على الفنانة دلال أبو آمنة، لمجرد نشرها بضع كلمات أظهرت حزنها عما يجرى في وطنها بالاراضي الفلسطينية، فقد كتبت تقول:“وما غالب إلا الله”، ليتم اعتقالها ضمن حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات الإحتلال ضد ناشطين مناهضين للحرب داخل أراضي 48 ،متهمة الفنانة بالتحريض الإرهاب .

مصير دلال أبو آمنة

وأحالت شرطة الاحتلال “أبو آمنة” لمركز شرطة الإحتلال بحيفا وتم التحقيق معها بتهمة ”تصرف قد ينتهك الأمن العام وسلامة الجمهور”، ليتم إحالتها اليوم للدفاع عن نفسها أمام محكمة الصلح في الناصرة.

دلال أبو آمنة تغني لفلسطين من لندن

فى عام 2019، سافرت إلى الاراضي الإنجليزية لتقدم حفلا ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان معرض فلسطين جيكسبو الذي يعتبر منفذ للعرب الفلسطينين في إنجلترا لتقدم أعمالهم التراثية، وقد ظهرت “دلال” وقتها على مسرح أوليمبيا في لندن .

أول فلسطينية تغنى على مسرح اليونسكو

غنت “دلال” للمرة الأولى كصوت عربي فلسطيني بشكل رسمي على مسرح منظمة اليونسكو العالمية ضمن احتفالية "اليوم العالمي للغة العربية لعام ٢٠١٩على المسرح الرئيسي للمنظمة في باريس.



كلمات حماسية تلخص حب “دلال” ودعمها للقضية الفلسطينية

بين الحين والآخر تدعم “دلال” القضية الفلسطينية بكلمات محفزة لمتابعيها حبًا منها لوطنها الـم، تحدثت مرارا وتكرار فكانت شوكة في جبين الإحتلال ما عرضها للإعتقال بعد أول تغريدة كتبتها عن الصراع الجاري فى غزة، فكانت من كلماتها :"ماذا لو قررت ألا أغني، فهل أجلس مكتوفة الأيدي، منعزلة، بلا بديل"،متابعة: “إن لم يكن لما أقدمه مضمونًا إنسانيًا وأخلاقيًا فلا شيء يجبرني على اعتلاء خشبة الغناء” مؤكدة: “فضلتُ أن أكون دلال التي يحبها الآخرون”.

أول فلسطينية تشارك بمهرجان «محكى القلعة»



في عام 2018،شاركت “دلال” كأول فنانة فلسطينية في مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء في دورته السابعة والعشرين على مسرح المحكى في قلعة صلاح الدين الأيوبي، حيث أعتبر أول مشاركة لدولة فلسطين في المهرجان، بعد حصول المهرجان على الصفة الدولية وقتها.

من هي دلال أبو آمنة

دلال أبو آمنة انطلقت في رحلتها الغنائية من مدينة الناصرة، فهي من مواليد 1983، غنت لفلسطين فترة تمتد لقرابة العقد والنصف من الزمان، بدأت من سن السادسة عشرة حاملة رايات الدفاع عن الحق الفلسطيني بأعمال اعتمدت خلالها على التراث الشعبي الخاص بفلسطين، بالاضافة إلى تقدمها لعدد من الأغاني الطربية الشهيرة لنجوم الغناء العربي، ومع كل ذلك عرفت بأسم الدكتور بسبب دراستها لعلوم الدماغ كأول عربية تدرس هذا المجال بالجامعة العبرية،حاولت أن تصل لعلاجات لأمراض عصبية مزمنة كالزهايمر، وتصلب الشرايين اللويحي وللباركينسون.

شاركت “دلال” في مهرجانات عالمية وعربية مثل مهرجان جرش، مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية، ومثلت فلسطين في عدة أوبريتات عربية مثل أرض الأنبياء 2012، نداء الحرية 2014 كما تشارك بشكل دائم في أمسيات ثقافية وفنية محليا وعربيًّا ودوليًّا.

آخر أعمال دلال أبو آمنة

كانت آخر حفلات الفنانة الفلسطينية في أغسطس الماضي ضمن ليالي مهرجان القدس في دروته الثامنة والعشرين، بداخل ساحة المعهد الوطني للموسيقى، حيث قدمت عددا من الاغاني المستمدة من التراث الفلسطيني والعربي والتي كان أغلبها للقدس .

أبرز أعمالها الغنائية

قدمت كثير من الأعمال الفنية المستمدة من التراثي الفلسطيني كان منها “أنا قلبي وروحي فداك وانت ناسيني” وهي من كلمات زوجها عنان عباسي، واغنية “نور الصوفي” و"رغم اللي صار" .

تكريمات دلال أبو امنة

كرمت “دلال” في مختلف المهرجانات سواء فى فلسطين أوالعالم العربي على دورها في دعم القضايا الوطنية، فتم تكريمها من مهرجان إتحاد إذاعات الدول العربية في تونس 2015، كرمت كامرأة فلسطينية نموذجية في المهرجان الفلسطيني بهيوستون 2015، أفضل شخصية فنية في فلسطين من قبل مؤسسة سيدة الأرض 2016، وتم اختيارها كواحدة من أفضل الشخصيات النسائية من قبل وزارة الثقافة الفلسطينية 2017، وغيرها من التكريمات التي كان منها تكريم دار الأوبرا المصرية لها .