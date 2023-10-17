الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأم صاحبة القلب الطيب.. فنانون ينعون الراحلة سهام عبدالسلام

سهام ضمن اخر عروضها
سهام ضمن اخر عروضها الفنية

نعى عدد كبير من الفنانين المترجمة الراحلة سهام عبدالسلام، التي توفت منذ صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

ونشر الفنان حسام داغر صورة الراحلة وعلق عليها عبر حسابه بموقع فيس بوك: "مع السلامة يا سهام، وداعاً يا حبيبة الجميع وقمر الحلوين، كنتِ عاشقة للفن بكل أنواعه ومخلصة وحنونة على جميع الحيوانات أيضاً قبل الإنسان. أسأل الله أن يجعل تعبكِ وما قدّمتِه في ميزان حسناتكِ وأن يزيدكِ حسناتٍ على قدر الخير الذي عملتِه في حياتكِ. وداعاً يا سمسمة، وأسأل الله أن يصبركِ يا نجلاء. رحلتِ ماما إلى عند ربّنا الذي هو الأحنّ إليها من الجميع. وداعاً يا سهام".

حمزة العيلي ينعي سهام عبدالسلام

وكتب الفنان حمزة العيلي:"الحبيبة الغالية الأستاذة سهام عبد السلام الفنانة والإنسانة العظيمة الأم صاحبة القلب الطيب وجمال الروح وطاقة الأمل والإحتواء والعلم الغزير ربنا يجازيكِ أجر وثواب كبير على صبرك وحسنات مضاعفة الله يرحمك يا حبيبتي ويسكنك جنة الفردوس ويصبرك يا نجلاء يارب صلاة الجنازة بمشيئة الله في مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر لله الدوام والبقاء  و إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وكتب أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي، "خبر صادم برحيل الصديقة والأستاذة سهام عبد السلام. السنوات الأولى لشغف السينما ما قبل دخولي المعهد، كانت مكتبتها دائمًا مفتوحة لي لكي أنهل من كنزٍ لا يفنى من الكتب والمطبوعات السينمائية والأفلام. وكانت أول من فتح بابًا ساحرًا لي لجمعية النقاد وعالم 36 شريف. أدين لها بالكثير مما تعلمته في السينما والحياة. وداعًا سهام".

تخرجت سهام عبدالسلام من كلية الطب في جامعة عين شمس عام 1972، ولكنها دخلت إلى المجال الثقافي والفني بعد ذلك كباحثة ومترجمة وناقدة وممثلة. التحقت بالدراسة في ورشة المخرج خالد جلال، وقدّمت عددًا من الأدوار السينمائية والتلفزيونية القصيرة، منها فيلم "حليم" ومسلسل "واحة الغروب" للمخرجة كاملة أبو ذكري. كما شاركت في مجموعة كبيرة من العروض المسرحية، وكان آخر أعمالها العرض المسرحي "المشاغبات".

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