الجمعية نقاد السينما تتضامن مع غزة وراديو "إنرجي" يعلن الحداد

أعلنت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، دعمها الكامل للقضية الفلسطينية .

وكان نص القرار الداعم لقرارات الرئيس كالتالي..

انطلاقاً من موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية، يؤكد مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة وبالنيابة عن جميع أعضاء الجمعية، علي التضامن الكامل مع أشقائنا الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة ووطنهم الغالي وأرضهم المقدسة، مستنكرين الاعتداء الغاشم عليهم.

ودعا الله - عز وجل - أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويمنح ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله سبحانه وتعالي علي المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ شعبنا الفلسطيني المناضل في حربه المقدسة ضد قوي البغي والعدوان.

نقاد السينما يدعمون قرارات الرئيس

كما أكد مجلس الإدارة علي تضامنه الكامل مع كافة قرارات القيادة السياسية للدولة المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية.

راديو إنرجي يعلن إيقاف برامجه ثلاثة أيام حدادًا على شهداء فلسطين



أعلنت إذاعة راديو إنرجي 92.1 الحداد العام وإيقاف بث جميع برامجه حدادًا على شهداء فلسطين وتضامنا مع القضية، وذلك خلال الساعات الماضية القليلة

وأصدرت إذاعة راديو إنرجي بيانًا لها تعلن فيه الحداد على الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وحرص الإعلامي صبري زكي على تلاوة البيان على المستمعين ظهر اليوم، عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي الحداد العام في مصر لمدة 3 أيام على ضحايا المستشفى المعمداني نيابة عن إدارة والعاملين في المحطة.

وقال صبري زكي إن هذه المرة الأولى في تاريخ عمله بالإذاعة التي لا يكون قادرا على القيام بمهامه الترفيهية بعدما شهدته القضية الفلسطينية من تجاوزات خلال الفترة الماضية.