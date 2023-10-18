الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد إلغاء "القاهرة السينمائي".. محمد العدل: المهرجانات لتبادل وجهات النظر

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صورة

شارك المنتج محمد العدل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشور للحديث عن أهمية وجود المهرجانات في ظل الظروف التي يشهدها العالم، خاصةً بعد إلغاء مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44.

وشارك العدل منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قائلًا: "المهرجانات السينمائية مش حفلات وكرنڤالات وريد كاربت، المهرجان ورش عمل وندوات وتطوير ودعم مشروعات الشباب ولقاءات بين سينمائي العالم وعروض أفلام فنية مهمة وحوارات وتعرف على الآخر وتبادل وجهات النظر".

استشهاد أكثر من 500 فلسطيني في قصف مستشفي المعمداني


كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، قبل قليل، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقصف الكيان الإسرائيلي المحتل المستشفى الأهلي المعمداني في غزة؛ مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح.

وفي صباح يوم قصف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هناك أيضًا مخاوف من أن الوضع الحالي قد يعقد جهود بايدن لمعرفة المزيد عن مكان وجود 13 أمريكيًا فقدوا منذ هجوم 7 أكتوبر.

فلسطين القضية الفلسطينية مهرجان القاهرة إلغاء مهرجان القاهرة محمد العدل

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