الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شبكة الحياة تبدأ تغطية خاصة عن الجهود المصرية لمنع مخططات الاحتلال الإسرائيلي

الحياة
الحياة

تبدأ شبكة تليفزيون الحياة، بعد قليل، في تغطية خاصة عن الجهود المصرية القوية لمنع تنفيذ مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان قطاع غزة.. ورصد العدوان الغاشم على السكان الأبرياء وقتل الآلاف منهم، وذلك مع الإعلامي أحمد عبد الصمد،  اليوم الرابعة عصرًا.

كما أنه من خلال برنامج (الحياة اليوم) سيكون هناك تغطية حول الموقف المصري القوي المناهض لخطة الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان قطاع غزة في اتجاه سيناء ويحلل رسائل الرئيس السيسي خلال لقاء المستشار الألماني أولاف شولتس، ويرصد تفاصيل العدوان الغاشم على المدنيين من سكان فلسطين، مع الإعلامي محمد شردي، الليلة السابعة مساء.

اسرائيل ترفض إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني 

أفادت شبكة "دويتش فيله" الألمانية، بأن معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر هو شريان الحياة الوحيد لقطاع غزة، فهو المعبر الوحيد الذي يربط غزة بدولة أخرى غير إسرائيل، ولكن الاحتلال قصف المعبر من الجانب الفلسطيني عدة مرات ما تسبب في تعطل عمله ودفع السلطات المصرية لإغلاق المعبر من جانبها، بالإضافة إلى تهديد إسرائيل بقصف القوافل الإنسانية والمساعدات حال عبورها من مصر ووصولها لقطاع غزة، لتقطع إسرائيل الطريق على المنفذ الوحيد لسكان غزة.

وأوضحت الشبكة الألمانية أن مئات الشاحنات المحملة بالأدوية والغذاء والمياه والمساعدات الإنسانية تنتظر على الجانب المصري من معبر رفح الذي يربط أقصى جنوب قطاع غزة بشبه جزيرة سيناء المصرية، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الإمدادات التي تكفي ما يصل إلى 300 ألف شخص جاهزة للدخول في أي وقت.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، قبل قليل، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقصف الكيان الإسرائيلي المحتل مستشفى الأهلي المعمداني في غزة؛ مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح.

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