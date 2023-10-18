الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تامر عبدالمنعم يعلن تفويضه الكامل للرئيس السيسي لحماية أرض مصر

تامر
تامر

فوض الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في العديد من الأمور.

تفاصيل التفويض


ونشر الفنان تامر عبدالمنعم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة للرئيس السيسي وعلق عليها: تفويض

أفوض أنا "تامر عبد المنعم" الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يلي:

1- حماية أرض مصر من المخاطر والحرب مع إسرائيل وإنهاء مسيرة سلام استمرت عقودًا.

2- حماية سيناء من مخطط تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية.

3- حماية الفلسطينيين ببقائهم على أرضهم "فلا أرض بلا شعب".

4- حماية القضية الفلسطينية من الاندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن.

وكتب الفنان تامر عبدالمنعم على المنشور مجموعة من الهاشتاج "المصريين معاك ياريس - مليونية التفويض - مسافة السكة - كل أخ عربي أخي".

وجاء هذا التفويض في ظل الظروف المحيطة في العالم العربي من إنتهاكات وإعتداءات العدو الصهيوني على الأراضي الفلسطينية.

وافتتح أمس الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية دورة "ابدأ حلمك.. السينما في الجامعة" والتي أقيمت بجامعة الأزهر بحضور طلاب الجامعة وعدد من الدكاترة.

وقال الفنان تامر عبدالمنعم في كلمته : الفن ليس حراما ولكنه مثل أي مجال به الصالح وبه الطالح.
وأكد "عبدالمنعم" في كلمته أن الأزهر الشريف يعيش أزهى عصور التنوير.

قال الفنان تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية، المدير التنفيذي لسينما الشعب، إنه لولا 30 يونيو ما جلسنا اليوم، وما كان هناك قوة مصر الناعمة ولا شيء نهائيًا، مشددًا على أنها الثورة الشعبية الأعظم والأكبر في تاريخ مصر، كمًا وكيفًا، وتضافرت مؤسسات الدولة مع الشعب العظيم الذي رفض ولم يتحمل الحالة الموجودة، والكل شعر أن مصر تختطف.

 

الفنان تامر عبدالمنعم تامر عبدالمنعم تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية تامر عبدالمنعم وحياته الفنية ذكرى ميلاد الفنان تامر عبدالمنعم

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