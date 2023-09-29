تامر عبدالمنعم: قمة سعادتي أن حفل "الليلة المحمدية" هو الأول تحت قيادتي

أقامت الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم حفل الليلة المحمدية بمناسبة الإحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة السيد عمرو البسيوني والذي أقيم مساء أمس على مسرح السامر تحت عنوان "الليلة المحمدية.. ليلة في حب النبي صلى الله عليه وسلم".

حضر الحفل الفنان تامر عبدالمنعم بصفته رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والسيد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ومعالي سفير دولة فنزويلا السفير ويلمر بارنتوس وسفير دولة كوبا السفير مانويل روبيدو.

كما حضر الحفل من قيادات وزارة الثقافة والفنانين الفنان القدير ياسر صادق والفنان علاء زينهم والفنان هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والمخرج أشرف فايق والمخرج حامد سعيد والمخرج المسرحي محمد متولي والفنان خالد محمود ومجموعة كبيرة من قيادات وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة ولفيف من الصحفيين وقد نقلت قناة الحياة الحفل على الهواء مباشرة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية بعدها صعد الفنان تامر عبدالمنعم إلى خشبة المسرح وشكر السادة الحضور وقال: “قمة سعادتي أن أول حفل تقيمه الإدارة المركزية للشئون الفنية بعد توليتي رئاسة الإدارة هو الليلة المحمدية”.

انقسم الحفل لمجموعة من الفقرات بدأتها فرقة البحيرة للإنشاد الديني ثم أوبريت ليلة في حب الرسول لشيخ المداحين الدكتور أحمد الكحلاوي بمصاحبة النجمة مديحة حمدي والفنانة لبنى الشيخ والفنان خالد الدهبي.

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