الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

21 أكتوبر.. انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

جريدة الدستور

كشف المخرج عمرو قابيل، رئيس ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، عن تفاصيل حفل افتتاح وختام الدورة الخامسة من الملتقى، والذي يحمل اسم الفنانة فريدة فهمي، وتحت شعار «الحياة لنا».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد بسينما الهناجر في حضور نخبة من أعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان التنفيذية.

الدورة الخامسة تشهد تطورات كبيرًا وتقدم العديد من الفعاليات

وقال “قابيل” إن حفل الافتتاح يُقام بمسرح الجامعة البريطانية بالقاهرة، السبت المقبل، في الساعة الثامنة مساءً، فيما يقام حفل الختام، بمسرح مكتبة الإسكندرية.

وأوضح: “قرار اختيار مكتبة الإسكندرية لاستضافة حفل الختام، لتكون المرة الأولى لخروج حفل الختام خارج القاهرة، ولمنح الفرصة لضيوف الملتقي من مختلف دول العالم لزيارة معلمًا ثقافيًا بقيمة وأهمية مكتبة الإسكندرية التاريخية والتي تعتبر قبلة لكل شعوب العالم”.

وأضاف رئيس الملتقى: “الدورة الخامسة تشهد تطورات كبيرًا وتقدم العديد من الفعاليات الجديدة والمسابقات والورش الدولية المتخصصة في فنون المسرح وأيضا مجموعة من الندوات الفكرية والموائد المستديرة”.

وأكد أن اختيار اسم الفنانة الكبيرة فريدة فهمي لإطلاقه على الدورة الخامسة، جاء تأكيدً على أن الجامعات المصرية كانت ولا زالت ملهمة للعديد من المشاريع الفنية وأنها من اهم روافد الفن والثقافة في اي مجتمع حيث اعتمدت فرقة رضا في تأسيسها على طلبة وخريجي الجامعات المصرية الذين كانوا خير سفراء للفن المصري على مستوى العالم.


حضر المؤتمر الصحفي كوكبة من الفنانين والمثقفين، منهم المخرج أحمد السيد، والناقدة د. داليا همام، والناقدة د. سامية حبيب، والإعلامية سهير الباشا مدير رعاية الشباب بأكاديمية طيبة، والكاتب الصحفي باسم صادق، رئيس قسم المسرح بجريدة الأهرام والمخرج والفنان السوداني زهير عبد الكريم، والفنان حسام داغر، والفنانة نشوى حسن، والفنانة نهير أمين، والكاتبة رشا عبد المنعم، ومحمد يحيى، مسئول العلاقات العامة بجامعة النهضة.

دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

وفي بداية المؤتمر، دعا مقدم المؤتمر المخرج أحمد علاء، الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، في الأحداث الأخيرة من قبل قوات الاحتلال الغاشم.

كما دعا الفنان حسام داغر، الحضور بالمؤتمر الصحفي للوقوف دقيقة حداد على  روح الناقدة رانا أبو العلا، والمدير التنفيذي للملتقى، والتي رحلت عن عالمنا في 29 أغسطس الماضي.

انطلاق الدورة الخمسة 21 أكتوبر الجاري 

يُذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتورة.  أمل صديق عفيفي، والدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر 2023، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ووزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الخامسة عمرو قابيل حفل الافتتاح الجامعة البريطانية مكتبة الاسكندرية

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