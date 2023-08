ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى يعلن عروض الدورة الخامسة

كشف ملتقى القاهرة الدولي الأول للمسرح الجامعي برئاسة الفنان عمرو قابيل، عن قائمة العروض المشاركة في الدورة الخامسة، التي تقام في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر 2023.

لجنة المشاهدة

وأعلن الملتقى لجنة المشاهدة، التي تشكلت من دكتور. محمد الخطيب، دكتورة داليا همام، والمؤلف والمخرج محمود جمال الحديني، الناقدة رانا أبوالعلا مقررا للجنة، شاهدت على مدار أسبوع كامل العروض التي تقدمت للمشاركة في الملتقى، في دورته الخامسة من الجامعات المصرية والعربية والأوروبية المختلفة، وبلغ عدد العروض التي تقدمت (70) عرضًا مسرحيًا متفاوتة المستوى الفني.

وأثنت اللجنة على جميع العروض، نظرًا للجهد المبذول من قبل صناع العروض المسرحية التي تقدمت للمشاركة، واستندت اللجنة إلى بعض المعايير في اختيار العروض وهي:

المعيار الفكري: أن العروض تمس الشأن العام والقضايا المعاصرة عربيًا أو دوليًا، والمعيار الجمالي: وتتحكم فيه جودة العمل الفني على مستوى جميع عناصره «نص ـ تمثيل ـ إخراج»، المعيار النوعي: وراعت اللجنة وفقًا لهذا المعيار أن يعتمد اختيار العروض على التمثيل النوعي للجامعات إقليميًا ومحليًا ودوليًا مع توافر المعيار الفكري والمعيار الجمالي.

وأشادت اللجنة بالمستوى المتميز الذي قدمته الكليات والجامعات المختلفة والتي كشفت عن طاقات مبشرة وواعدة سوف تصب في خدمة مستقبل المسرح المصري والعربي، واستقرت اللجنة على اختيار العروض الآتية للمشاركة في المسابقة الرسمية وهي:

عرض “Summer solstice” – جامعة The royal central school of speech and drama – إنجلترا

“رشفة فن” – معهد الفنون والحرف – تونس

“رسائل الفجر” – جامعة دمشق – سوريا

“The Gods Are Not to Blame Movie” – غانا

“جناح ونصف سيف” – الجامعة الأردنية – الأردن

عرض (ثغرات) – معهد الفنون المسرحية – الكويت

عرض “speed” – معهد فنون جميلة – العراق

عرض “كرة الصوف” – الجامعة التقنية للعلوم التقنية – سلطنة عمان

عرض “غلطة” – جامعة الحسن الثاني – المغرب

ويشارك من مصر عرض «البؤساء»– جامعة عين شمس، عرض «دمى من ورق» – من المعهد العالي للفنون المسرحية، والعرض المُرشح من وزارة الشباب والرياضة من خلال مهرجان إبداع العرض المسرحي «جريس» ــ جامعة الإسكندرية.

ورشحت اللجنة العروض المسرحية التالية كقائمة احتياطية في حالة تعذر حضور أي من الفرق أو العروض المختارة وهي ثلاثة عروض من مصر: عرض “الرجل الذي أكله الورق”– جامعة عين شمس، عرض «الجبناء» – جامعة القاهرة، وعرض “أوليفر” – جامعة المنصورة .

وأوصت اللجنة بالتواصل مع دولة الإمارات لاختيار أحد العروض المسرحية، نظرًا لاختيار دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف الدورة الخامسة، وأشادت لجنة المشاهدة بالجهد الذي بذلته إدارة ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي من أجل توفير المناخ المناسب لأعضاء اللجنة لتسهيل مهمتها.

يُذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، وإشراف الدكتور حسام بدراوي، رئيس اللجنة العليا، وأعضاء اللجنة الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة فاطمة ناعوت، والمؤلفة والفنانة الدكتورة أمل صديق عفيفي، والدكتور سمر سعيد أمين عام الملتقي، والمدير الفني للملتقى الفنان حسام داغر.

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء دكتور. مصطفى مدبولي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.