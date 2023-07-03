فاطمة ناعوت وحكاية أول زغرودة على الهواء بعد بيان 3 يوليو

لحظات لن تنساها، الكاتبة والشاعرة فاطمة ناعوت، طيلة حياتها، وقت إعلان خطاب 3 يوليو، فحين سمعت النبأ رفعت يدها على فمها وأطلقت زغرودة مدوية.

عن هذه اللحظة تقول فاطمة ناعوت:" كنت على التليفزيون مع الإعلامية هالة سرحان، وزغردت على الهواء مباشرة فور سماعي لهذا الخطاب التاريخي، وكانت أول زغرودة إبان هذا الخطاب التاريخي.

وأضافت فاطمة ناعوت في تصريح خاص لـ"الدستور":" خطاب 3 يوليو كان بالنسبة لي أولى ثمار ثورة 30 يونيو، فهو الخطاب التاريخي الذي ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها، وأثلج صدورنا بما قاله، من تعطيل العمل بالدستور الإخواني المذموم، هذا الدستور الذي شطر المصريين شطرين، إلى مصريين وإرهابيين، من فصيل جماعة الإخوان الإرهابية وتيار الإسلام السياسي، وكنت أرفض أن أقول أو أكتب أن مرسي رئيس لمصر، وأقول دائمًا إن الإخوان خطأ مطبعي في تاريخ مصر.

وعن مشاعرها وقت إعلان هذا الخطاب التاريخ، قالت إنه كان شيئا لا يصدق، وكان بالنسبة لي أولى الثمارات، وبعده توالت الثمارات لمكافحة الإرهاب، فكان لا بد أننا نفوض الجيش، ووصلنا اليوم لرئيس لا يفرق بين مسلم ومسيحي، ولا يعرف الأهل والعشيرة، ويعتبر المصريين كلهم سواء وبه مصر تعلو يومًا فيومًا، فلقد غرسنا البذرة في 30 يونيو 2013 وجاء 3 يوليو ليعلن عن أسرع شجرة في التاريخ، وأسرع نبتة ظهرت في 3 أيام فقط.