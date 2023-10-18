نقابة الفنانين فى سوريا تعلق أعمالها تضامنًا مع فلسطين

علقت نقابة الفنانين في سوريا، أنشطتها الفنية حدادًا على أرواح الشهداء الفلسطينيين، والأحداث الدموية التي شهدتها غزة جراء الحرب بينها وبين المحتل الإسرائيلي.

نقابة الفنانين في سوريا تعلق أعمالها

ونشرت الصفحة الرسمية للفنانين في سوريا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيان النقابة الذي قالت فيه: "تضامنًا مع أهلنا في فلسطين المحتلة واحترامًا لأرواح شهدائنا في غزة وباقي المناطق، تعلن نقابة الفنانين عن تعليق أنشطتها الفنية وتأجيل حفل تكريم الفنانين المتقاعدين ونجوم الفن السوري إلى وقت يُحدد لاحقًا ويُعلن عنه في حينه.. الرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار في سوريا وفلسطين والشفاء العاجل للجرحى".

بيان نقابة الممثلين

كانت قد أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صحفيًا لدعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة وجاء في البيان: "نثمّن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي".

وأضاف البيان: "أن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عن وقف جميع الحفلات الغنائية والموسيقية، اليوم، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

وقال مجلس نقابة المهن الموسيقية، بيانًا اليوم: "باسم جموع الموسيقيين والمبدعين في مصر، نعلن التضامن الكامل مع الأشقاء فى غزة، ونُدد بالمجازر التي يتعرض لها الأبرياء والأطفال على أيدى جيش الاحتلال".

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت عن ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، قبل قليل، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".