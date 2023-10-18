وليد فواز بعد مجزرة "المعمداني": اللهم ألطف بإخواننا في غزة

دعم الفنان وليد فواز أهالينا في فلسطين بعد العدوان الغاشم الذي أودى بحياة آلاف في وقت قصير للغاية.

وكتب فواز عبر حسابه بموفع “فيسبوك”: "ماحدث من قبل ومايحدث من قىَلة الأنبياء والآن الأطفال.. لا تستطيع كلماتي الفقيرة أن تعبر عن مدى إحساسي بمشاعر الغضب والحزن والقهـر والأسى كإنسان قبل أن أكون عربي، لابد أن يكون هناك موقف حاسم ورادع تجاه هذه المجازر الوحشية التي لا يقبلها الضمير الإنساني اللهم ألطف بإخواننا في غزة".

بيان نقابة الممثلين تجاه القضية الفلسطينية

كانت قد أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صحفيًا لدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقيقة والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي".

وأضاف البيان: "أن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضى المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".