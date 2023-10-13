الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قبل انطلاقه.. وليد فواز يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره في "صوت وصورة"

وليد فواز
وليد فواز

تنطلق أولى حلقات مسلسل “صوت وصورة” اليوم الجمعة، على منصة “واتش إت” قبل عرضها على شاشة dmc غدًا، والذي تخوض بطولته الفنانة حنان مطاوع والفنان وليد فواز.

وقال وليد فواز في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه يجسد دور "عبد الغني" زوج "رضوى" حنان مطاوع، حيث يتعرضان لحادث يقلب كيان الأسرة رأسًا على عقب، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي مشوق، وملئ بالإثارة.

وعن الصعوبات التي واجهوها، أكد “فواز” أن كل المشاهد دون استثناء كانت صعبة، فالسيناريو مكتوب بشكل احترافي، والمخرج محمود هبد الرؤوف حرص على الاهتمام بجميع التفاصيل، ولديه رؤوية فنية مختلفة.

وأضاف أن صناع العمل أوشكوا على الانتهاء من التصوير، حيث يكثف المخرج ساعات التصوير بالإضافة إلى متابعته لمراحل المونتاج مباشرة، لعرضه بالتزامن مع تصوير المشاهد الأخيرة.

واتش أت منصة واتش ات شاشة dmc صوت وصورة مسلسل وليد فواز حنان مطاوع

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