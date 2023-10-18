الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ماجدة الرومي تعليقًا على الأوضاع الفلسطينية: إلى متى!

ماجدة الرومي
ماجدة الرومي

عبرت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي عن حزنها الشديد واستيائها من الكارثة الإنسانية التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي في مستشفى المعمداني في غزة يوم أمس.

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ونشرت ماجدة صورة لفلسطين عبر منصة “إكس” وقالت: "قلبي لم يعد يحتَمِل كل هذا الإجرام المُقتَرَف بحقّ أهل غزّة!".

وأضافت الفنانة اللبنانية: "يا ربّي وإلهي تدخّل لصالحهم يا إلهي تحرّك لنُصرتهم يا إلهي متى يأتي يوم غضبِك على قاتلي أطفال غزّة وأهلها العُزَّل؟!!! يا إلهي قلّ لي مَن لهم سواك مَن؟ مَن؟ مَن يا إلهي؟!!!".

كانت قد أعلنت دار الأوبرا العمانية، إلغاء حفل يوم المرأة العُمانية، الذي كان من المقرر أن تحييه الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، الذي استشهد من رجاله عدد كبير من الأطفال والنساء نتيجة القصف الإسرائيلي.

وجاء بيان الأوبرا بمسقط، كالتالي: “تعلن دار الأوبرا السلطانية مسقط، عن إلغاء حفل يوم المرأة العمانية، وإيقاف كل الحفلات الأخرى، حتى إشعار آخر، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق”.

ويأتي إلغاء الحفل بعد عمليات القصف العنيفة التي يتعرض لها قطاع غزة الفلسطيني من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد طوفان الأقصى، ما أسفر عن سقوط الضحايا والشهداء، وتسبب في أزمة كبيرة خلال الأيام الماضية.

كانت قد أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صحفيًا لدعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة وجاء في البيان: "نثمّن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي".

وأضاف البيان: "أن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

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