الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواجهة قوية بين نجلاء بدر ومراد مكرم فى مسلسل "صوت وصورة"

مسلسل صوت وصورة
مسلسل صوت وصورة

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "صوت وصورة" مواجهة قوية بين نجلاء بدر ومراد مكرم بعد زيادة تورطه في قضية التحرش بحنان مطاوع.

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خلال الحلقة الخامسة من مسلسل "صوت وصورة"، حاولت نجلاء بدر عدم تصديق رواية حنان مطاوع ضد زوجها، ولكن كل الحقائق كانت تدفعها للتشكيك فيه.

نجلاء بدر تشك في زوجها من "صوت وصورة"

في مشهد المواجهة بين نجلاء بدر ومراد مكرم اعترف لها بخيانته، ولكنها رفضت تصديق كلامه، وردت عليه بكلام مؤثر بعدما واجهها بالحقيقة.

كما اعترفت نجلاء بدر لمحامية زوجها بأنها كانت تود أن تدعم موقف حنان مطاوع لولا أن زوجها هو الطرف المتهم في القضية، وفكرت في توصية السكرتيرة الخاصة به لمراقبته ونقل أخباره لها.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة وقصته وابطاله ومواعيده 

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامي الطمباري وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذي يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.

يذكر أن حنان مطاوع تألقت في موسم رمضان الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، وشارك في بطولة العمل أيضا: "أحمد السعدني، أحمد فهمي، ريم مصطفى وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف".

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