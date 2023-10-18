تامر حسنى يستشهد بآيات من القرآن الكريم عما يجرى فى فلسطين

علق الفنان تامر حسني على ما يحدث من جرائم متكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بكلمات من القرآن الكريم، مظهرًا تفاصيل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

وقال تامر حسني عبر حسابه بموقع فيسبوك: "من قوة تمسكي وإصراري وقناعتي برحمة ربنا، بقالي فترة بدرس فكرة معينة أعتقد بتشغل ناس كتير الوقت ده، بسبب الحالة النفسية المرعبة اللي عايشينها كلنا، كنت بقول معقول اللي بيتقتلوا.. ظلم بالبشاعة دي في كل زمان هل بيحسوا وبيشوفوا هول ورعب الموقف ويتعذبوا بالطريقة غير المحتملة الواضحة للأشخاص الآخرين اللي حاضرين الموقف أو شافوا الموقف في تليفزيون أو موبايل".

تامر حسني يدعم فلسطين

وتابع: "درست الموقف ده على حد اجتهادي الشخصي وصلت لآية في القرآن الكريم مهمة جدًا (فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد).. يعني اللحظة اللي أراد فيها ربنا إنه يقبض روح بني آدم يدخل البني آدم في عالم آخر ويشوف حاجات تانية الناس اللي عايشين ميقدروش يشوفوها، يعني اللي بيتفرج بيشوف مشهد صعب جدًا قد لا يتعظ أو لأي سبب آخر بس اللي في الموقف والموت ينتظره مش بيشوف العذاب ده عشان بصره اليوم بيبقى حديد يعني بيدخل في عالم وزمن تاني عند ربنا فبيشوف حاجات تانية ومهما تشوفوا جثث محروقة أو مقتولة، تأكدوا إن ربنا كان رحيم بأصحابها ومشافوش الموقف الصعب اللي إنتوا شوفتوه ده، وسورة الواقعة تثبت ده في الآية الكريمة دي (فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون) صدق الله العظيم".

وواصل كلامه وقال: "يعني لو الروح أو خروج النفس بيحصل وإنتوا شايفين بعنيكم مثلًا شخص مظلوم وتم الغدر به والنار ماسكة فيه ويصرخ وإنتوا شايفينه قدام عنيكم بيتعذب ربنا هنا بيقول إن في اللحظة دي ربنا بيكون أقرب إليه منكم بس إنتوا مش هتشوفوا يعني بتكون روحه بين يد ربنا بكل حب ورحمة والمشهد الصعب اللي إنتوا شايفينه ده الشخص مش حاسس بيه خالص، اوعوا تشكوا في رحمة ربنا مهما شوفتوا قدام عنيكم مشاهد صعبة".

واختتم: "على النقيض لما بيموت الظالم بيشوف ما لا يسره وما يفزعه في طريقة أخذ روحه وبعد دراستي الشخصية الفكرة دي اتأكدت من بعض رجال الدين الكبار الذين تجمعني بهم صداقة ومحبة وأكدوا لي صحة ما بحثت عنه، جزاهم الله كل الخير، سبحان الله، القرآن مسابش لحظة متكلمش فيها وشرحها بدقة والله يا جماعة أنا واثق إن كل حد فينا عنده مصاحف كتير بس للأسف فيه منها مهجور، الكتاب ده عظيم ومعجزة عايشة معانا وللأسف في بعضنا مش حاسس بقيمتها.. بوست من اجتهادي الشخصي يا ريت أكون وصلت شيء من الطمأنينة والأكثر مني علم يا ريت يفيدنا بأكثر ويا ريت كلنا نجتهد لنشر كل ما يطمّن عن رحمة ربنا لعباده".