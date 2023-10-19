أحمد حاتم : فيلم "حسن المصرى" لاقى قبولًا جماهيريًا وشخصيتى مختلفة

عبر الفنان أحمد حاتم عن سعادته بردود الأفعال التي أحدثها فيلمه الجديد حسن المصري الذي وصفه بالعمل المختلف لما فيه من تفاصيل مميزة في السيناريو، لافتًا إلى أنه منذ عرض السيناريو عليه، وهو متحمس للفكرة بشكل جعله ينتظر انطلاق تصويرها.

أحمد حاتم يكشف كواليس حسن المصري

وأشار حاتم إلى أن فكرة العمل لم تقدم منذ فترة طويلة في عالم السينما، لافتاً إلى أنه ينتمي لعالم الدراما الممزوجة بين الأكشن والدراما الاجتماعية، مؤكدًا أن قصة العمل تتناول حكايته وتظهر ما وصل إليه حسن المصري الذي يعمل في الحراسات الخاصة التي أوقعته بسبب حبه لفتاة مقربة من قلبه في طريق مليء بالمخاطر عندما يسافر إليها إلى لبنان.

كما يتطرق الفيلم إلى بعض المشاكل النفسية التي تحدث لشخص ما وتؤثر في حياته بطريقة تجعل تصرفاته مسيطرة عليه. هذه الأحداث التي عاشها طوال حياته تحمل اسم "التروما".

وأكد أن المنتج جابي خوري هو من قام باختياره لتنفيذ هذا العمل، حيث استمرت اللقاءات بينهما لفترة طويلة للخروج بالعمل على أفضل شكل ممكن، مشيرًا إلى أن الثنائي تحمس للفكرة بشكل ملحوظ لتتم صناعته على أفضل طريقة ممكنة، مؤكدًا أن العمل مليء بالتفاصيل المميزة.

وعن فريق العمل قال حاتم، إن كواليس تصوير العمل كانت ممتعة للغاية، وكل من شارك في الفيلم كانوا على أفضل شكل ممكن، ليخرج العمل للنور بشكل يليق بالجمهور، فالكواليس كانت جيدة وبها تفاصيل كثيرة جعلتنا نحاول تقديم الأفضل أمام الكاميرا، خاصة أن مخرج العمل سمير حبشي اعتبره واحدا من المخرجين ذوي الشخصية المميزة في العالم العربي، كما أن شركة سينرجي والشركات المنتجة للعمل كانوا على العهد ووضعوا كل الإمكانات التي تجعل العمل تتم صناعته على أفضل شكل ممكن.

أبطال حسن المصري

فيلم "حسن المصري" بطولة أحمد حاتم، دياموند عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، إخراج اللبناني سمير حبشي، إنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض، قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر.