الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صلاح عبد الله داعمًا الرئيس السيسى: كنا دائماً أبداً دعاة سلام

صلاح
صلاح

أعلن الفنان صلاح عبد الله دعمه الكامل لمواقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية واتخاذه القرارات المناسبة في ظل الظروف التي تحدث داخل فلسطين.

صلاح عبد الله يدعم قرار الرئيس السيسي

وكتب صلاح عبد الله عبر حسابه الشخصي "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم، أنا العبد لله صلاح عبدالله كمواطن مصري، أفوض وأدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى لقواتنا المسلحة باتخاذ القرارات المناسبة لهذا الحدث الجلل في هذا الظرف التاريخي الصعب".

صلاح عبد الله يتحدث عن غزة

وأضاف صلاح عبد الله: "لم نكن يوما دعاة حرب وكنا دائماً أبداً دعاة سلام ولكن، والله لو فُرِضت علينا فرضاً لا مفر منه فنحن أهلها أهلٌ لها، والله لو فُرِضت علينا فرضا لا مفر منه فنحن أهلها أهلٌ لها، والله لو فُرِضت علينا فرضا لا مفر منه فنحن أهلها أهلٌ لها".

وفي وقتٍ سابق، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صحفيًا لدعم تصريحات الرئيس السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة.

وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقيقية".

وأضاف البيان: "إن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كل الأراضي المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

وتابع البيان: "استنادًا إلى قناعتنا التامة وقناعة كل جموع الشعب المصري من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطنى هو حماية للأمن القومى المصرى بل العربي أيضًا، نعلن تأييدنا واستجابة لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم لا تحمل اللبس أو التأويل من كل أطياف الشعب المصري بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية خط أحمر لا تهاون ولا تفريط فيه".

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